紐西蘭超市推「安靜購物一小時」活動 理由超暖心

2019-10-13 09:08 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



紐西蘭大型連鎖超市Countdown最近推出「安靜購物一小時」的活動，讓患有自閉症或焦慮症的人，以及偏愛低調生活的老年人，能更享受每周的購物時光。

英國衛報報導，10月23日起，每周三下午2時半至3時半將會是Countdown的「低感官」時段。

Countdown總經理漢尼芬（Kiri Hannifin）表示，在每周一次的「安靜購物一小時」中，超市會調暗燈光、關閉店內收音機、降低收銀台音量，並將手推車整理和補貨工作控制在最低水平。此外，除了緊急狀況外，店內不會有廣播通知。

Countdown一名員工的兒子因患有自閉症，所以才提出這個想法。Countdown在特定商店試行一年後，現在決定推廣至其他180家店面。

漢尼芬表示，「希望我們的超市能受紐西蘭及其家人的歡迎與包容。我們知道對有些顧客來說，去超市購物令他們感到焦慮，我們希望能幫助他們」。

漢尼芬說，「『安靜購物一小時』活動最令人感到欣慰的是，我們收到許多顧客相當正面的回饋。我們的老主顧似乎也很享受安靜的時光，而許多其他紐西蘭人也發現購物有點壓力，現在能在更安靜的時刻去購物了」。

紐西蘭自閉症協會執行長杜根（Dane Dougan）表示，他對引進這項活動感到興奮，這將大幅改善需要面對此狀況的民眾生活。