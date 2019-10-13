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國道午後恐現車潮 地雷路段要花三倍時間通過

越大咖越不敢公布病情…這個病 要了4任美國總統的命

暴雨日累積近千毫米 哈吉貝撲日已造5死17失蹤106傷

2019-10-13 08:14聯合報 記者雷光涵／即時報導

強烈颱風哈吉貝肆虐日本，神奈川縣箱根町累積24小時雨量接近1000毫米，是10月分平均雨量的三倍，關東、長野、福島、宮城縣的河川氾濫，多處土石流，日本NHK於日本時間上午7時統計這個強颱造成4死、17失蹤、106人受傷；日本共同通信的統計有5人死亡。

今年第19號颱風哈吉貝於日本時間昨夜7時於日本伊豆半島登陸，帶來東日本、北日本多縣市創紀錄的大雨及暴風，昨夜東京江戶區及橫濱每秒最大瞬風速43.8公尺、東京都心的暴風也有每秒41.5公尺。至少25萬戶停電。

今天上午通過長野縣的千曲川潰堤，長野市、千曲市的住宅區成了水鄉澤國，官方推估淹水最深的地方恐達5公尺。長野新幹線的車輛中心也遭水患，數量車廂遭水吞。

昨夜神奈川縣相模原市傳出有車輛掉進河裡，消防隊推測車上可能有人正全力搜救。同區有土石流流進民宅，被救出的女性已無生命跡象，另一名50多歲女性因下半方被卡住，全力搶救中。

川崎市高津區有一東公寓一樓淹水，60多歲的男性死亡。許多人因土石崩塌而行蹤不明，群馬縣富岡市一棟住宅倒塌3人失聯，後救出一人但已死亡，福島縣二本松市有住宅傾倒2人失聯。

交通方面，東北、北陸、上越新幹線今天中午前停駛，首都圈電車除了JR、小田急線、京王電鐵，今天多半陸續恢復營運。日本國內線今天已確定有818航班取消。

強烈颱風哈吉貝肆虐日本，川崎市住宅區淹水。路透
強烈颱風哈吉貝肆虐日本，川崎市住宅區淹水。路透
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