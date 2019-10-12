英媒：強森將要求國會支持他談妥的任何脫歐協議

2019-10-12 23:56 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



泰晤士報報導，英國首相強森將於下周與歐盟舉行峰會，並在會後24小時內要求下議院支持他談妥的任何協議。

強森將於19日，即「超級星期六」推出一項動議，要求下議院進行表決，支持他17日-18日與歐盟開會時談妥的任何協議，不然就時準備延期脫歐。這將是英國國會近40年來首度於周末開會。