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颱風來襲如何避難？ 日本專家教你5點原則

2019-10-12 22:20聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

日本防災專家指出，若淹水高度超過膝蓋以上，最好避免強行涉水，以免發生危險。（美聯...
日本防災專家指出，若淹水高度超過膝蓋以上，最好避免強行涉水，以免發生危險。（美聯社）
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颱風哈吉貝是近61年來侵襲日本的最強颱風，政府不敢掉以輕心，反覆提醒居民保持警覺，做好防颱準備。

日本專家也提出颱風避難的五個要點：

1、不可以穿長靴

颱風來襲，有人會穿高筒雨靴或保暖的長靴，專家說這是錯誤的。避難時一定要穿鞋子，以避免被路上的尖銳品刺傷腳；但是長靴可能造成行動困難，一旦陷入泥濘或坑洞內，很難把腳拔出來，相當危險。

2、利用手杖或長棍輔助

涉水避難時，如果有登山杖或類似的長棍狀物體，可以穩定重心，並探知前方路況。若一手持杖，另一手最好保持空手，以策安全。

3、淹水高度超過膝蓋就不要勉強行動

專家強調，淹水高度超過50公分或膝蓋以上，就會讓行走變得困難，增加避難的危險性。若開車時遇到淹水，高度超過30公分，就要趕快停車，離開車子去避難。

4、若來不及抵達避難設施，往高處躲就對了

日本的避難設施規畫周全，但有時災害來得突然，外面能見度太差或淹水速度太快；若無法抵達避難所，一定要盡可能往住家高處避難，這也是所謂的「垂直避難」。

5、提高警覺，隨時做好準備

一旦收到避難警告，就要立刻行動；尤其是河川氾濫和土石流發生速度相當快，若未按照指示避難或有所猶豫，可能錯失良機。2018年的西日本豪雨災害就是因為當局太晚發生避難指示，造成嚴重災情。平日做好防災措施也有助於在災害時保障安全。

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