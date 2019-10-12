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哈吉貝颱風襲日災情頻傳 2人死亡3人行蹤不明

2019-10-12 21:49聯合報 記者陳智華╱即時報導

哈吉貝颱風侵襲日本。 美聯社
哈吉貝颱風侵襲日本。 美聯社
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哈吉貝颱風（19號颱風）今天晚間7時在日本伊豆半島登陸，強風加上暴雨，災情不少。根據NHK日本晚間9時30分最新統計，颱風在千葉縣和群馬縣造成兩人死亡，群馬縣和靜岡縣則有3人行蹤不明，27都府縣有77人受傷。

即使哈吉貝強度已從強烈颱風減為中颱，但勢力仍強勁，共同社指出，哈吉貝今天晚間7點前在日本伊豆半島登陸。預計將縱貫關東地區，13日抵達東北地區近海。

但颱風未登陸前，共同社指出，在千葉縣市原市，今天（12日）上午似因突然刮起了疑似龍捲風的暴風，造成汽車翻倒和房屋受損，造成1人死亡，8人受傷。群馬縣富岡市則發生塌方，從現場救出的一名男子死亡，導致死亡人數增至2人。

氣象廳向東京等7個都縣發出了大雨特別警報。相當於大雨和洪水警戒級別中最高的5級，該廳要求實施最大水平的警戒以及疏散。

特別警報對象還有群馬、埼玉、神奈川、山梨、長野、靜岡各縣。這是首次向這7個都縣發出特別警報。且還可能發生巨浪高潮、地質災害、低地浸水、河水上漲和氾濫。到13日，以東日本和東北為主，或出現遭遇創紀錄狂風暴雨的地區。

讀賣新聞報導指出，到避難所民眾包括東京、千葉、茨城29都府縣逾17萬人；神奈川及千葉1都8縣則有超過21萬戶停電。

哈吉貝颱風今天晚間7時在日本伊豆半島登陸。 路透社
哈吉貝颱風今天晚間7時在日本伊豆半島登陸。 路透社
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颱風暴雨東京哈吉貝颱風
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