哈吉貝颱風襲日災情頻傳 2人死亡3人行蹤不明

2019-10-12 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



哈吉貝颱風侵襲日本。 美聯社 分享 facebook 哈吉貝颱風（19號颱風）今天晚間7時在日本伊豆半島登陸，強風加上暴雨，災情不少。根據NHK日本晚間9時30分最新統計，颱風在千葉縣和群馬縣造成兩人死亡，群馬縣和靜岡縣則有3人行蹤不明，27都府縣有77人受傷。

即使哈吉貝強度已從強烈颱風減為中颱，但勢力仍強勁，共同社指出，哈吉貝今天晚間7點前在日本伊豆半島登陸。預計將縱貫關東地區，13日抵達東北地區近海。

但颱風未登陸前，共同社指出，在千葉縣市原市，今天（12日）上午似因突然刮起了疑似龍捲風的暴風，造成汽車翻倒和房屋受損，造成1人死亡，8人受傷。群馬縣富岡市則發生塌方，從現場救出的一名男子死亡，導致死亡人數增至2人。

氣象廳向東京等7個都縣發出了大雨特別警報。相當於大雨和洪水警戒級別中最高的5級，該廳要求實施最大水平的警戒以及疏散。

特別警報對象還有群馬、埼玉、神奈川、山梨、長野、靜岡各縣。這是首次向這7個都縣發出特別警報。且還可能發生巨浪高潮、地質災害、低地浸水、河水上漲和氾濫。到13日，以東日本和東北為主，或出現遭遇創紀錄狂風暴雨的地區。