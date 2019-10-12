禁爬令即將生效！澳洲人搶攀艾爾斯岩 長龍蔚為奇觀

2019-10-12 15:21 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



澳洲知名景點「烏魯魯」（Uluru），亦稱為艾爾斯岩（Ayers Rock）將於10月26日起禁止遊客攀爬。在禁爬令生效前，大批澳洲人蜂擁而至，以免留下此生遺憾。

周五（11日）在紅色中心等候攀岩的遊客吃了閉門羹，由於當天氣象預報當地氣溫高達攝氏38度，太過炎熱，從早上8點開始禁止攀爬。

不過，還是有幾百人趕在8點之前一償宿願，因此在第一階段最艱苦的陡坡上，形成一條長長人龍，蔚為奇觀。

在發布禁爬令後，澳洲國內自己開車前來的遊客暴增，許多人是第一次到此一遊，不想錯失登上此一世界最大單體岩石的機會。

「烏魯魯」有348公尺高，被聯合國教科文組織列為世界遺產。這座紅色巨岩的傳統主人、當地原住民阿南古人雖然歡迎觀光客，但將烏魯魯視為聖地，攀爬聖地是褻瀆和危險的活動，因此不希望人們攀爬。

當地政府為尊重阿南古人頒布禁爬令，違者將被處以630澳元（約台幣1萬2300元）罰款，甚至會被起訴

52歲的李斯（Jeff Lis）和51歲的甘古爾（Stefan Gangur）是高中好友，兩人結伴從墨爾本來爬艾爾斯岩。

李斯說：「我們兩個都旅行過很多地方，每個地方的人都知道艾爾斯岩，會問我們有沒有爬過，在得知我們沒爬過後會說，哦，因為你們住在那兒。26日就要關閉了，我們想要來爬。」

他說：「我個人很反對關閉，我在澳洲出生，澳洲是我的文化和祖先的一部分，也是其他人的，但我不會宣稱，這是我的，或這是聖地之類的。」

他認為艾爾斯岩的步道仍管理得很好，傳統上的主人是搬石頭砸自己的腳，他們會損失國家公園的收入。

上周末一張照片揭露成千上萬人搶登艾爾斯岩。搶登風潮在社群媒引起撻伐。一名網友在推特上問：「這些人有什麼毛病？」另一人回答：「我們去爬他們的家如何？一群白癡。」