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新聞眼／名城清奈迎接習近平 印度總理莫迪3用意

2019-10-12 12:27世界日報 中國新聞組／北京12日電

有媒體報導，印度總理莫迪選擇在南印度名城清奈及瑪瑪拉普蘭古鎮迎接中國客人有其深意，此舉不僅有歷史層面的考量，也有印度在內政、經濟等微觀層面的更多想法。

多維新聞網報導，對分析人士來說，這次非正式領導人會晤也許能證明兩國之間的確有了些難得的互信。因為中國領導人除去印度之行之外，還有對尼泊爾的訪問，考慮到此舉已經早早定下了中國在南亞方向推進「一帶一路」的屬性，而尼泊爾本身在政治、經濟、文化、國防等領域上與印度聯繫極為緊密，新德里此舉無疑展示了他在達摩祖師面前對中國的戒心放下了些許。

報導說，當然，本次中印領導人終究是「非正式會晤」，這種會面終究有更強的務虛成分。而文化交流就成為更重要的一環。當印方還專門在瑪瑪拉普蘭的知名景點面前擺了一尊中國禪宗祖先菩提達摩祖師的雕像時，這背後的用意就顯得明顯起來。莫迪可以向中國客人介紹這位中國禪宗祖先的故鄉瑪瑪拉普蘭，向印度媒體口中的「古老文化的狂熱愛好者」，即中國國家主席習近平做一番導遊工作。

另外，莫迪想在清奈做出更多。首先，清奈是印度全境工商業尤其是重工業最為發達的地帶，也能讓莫迪展示一下「世界大國」的先進一面。其次，這也有助於為當地吸引投資，拉攏當地政治勢力的意圖，進而為人民黨2021年地方議會選舉造勢。

再者，印度經濟下滑近期嚴重。對新德里當局來說，中、印之間的主要問題與次要問題在當前全球貿易戰、全球經濟增速放緩的大環境下已經十分明顯。印方仍然希望在經濟問題上有所突破。

考慮到印度此前已經在「區域經濟夥伴協定」（RCEP）談判期間鬆口，計畫對80%的中國輸印產品減稅。莫迪方面可能還會對北京有更多想法。新德里的歷史和現實更顯出了印度對這次務虛會晤的實際需求。

印度總理莫迪選擇在清奈及瑪瑪拉普蘭古鎮迎接中國客人有其深意。 路透社
印度總理莫迪選擇在清奈及瑪瑪拉普蘭古鎮迎接中國客人有其深意。 路透社
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