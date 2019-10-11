英國脫歐早餐會 「有希望的信號」

2019-10-11 23:46 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／報導



首相強森的脫歐策略在國會遭受難堪挫敗。 （路透） 分享 facebook

英國和歐盟談判代表在十一日舉行一場「有建設性」的早餐會，為重啟脫歐會談做最後一搏。歐盟各國領導人堅稱，儘管時間緊迫，但仍可能達成協議。

英國脫歐大臣巴克萊和歐盟談判首席代表巴尼耶在位於比利時布魯塞爾的歐盟總部會談兩小時。巴尼耶告訴記者：「我們和巴克萊及英國代表進行了有建設性的會談。我說過，脫歐就像登山，需要警惕、決心和耐心。」

一名英國發言人也形容此次閉門會談是「有建設性的會談」。雙方都沒有透露討論內容的任何細節，但一名歐洲外交官說：「現階段，我們聽到的消息愈少愈好。如果有消息開始洩露，代表雙方不夠認真。」

另一名會談相關歐洲官員暗示，重啟會談只是早期階段，但進程或許會突然加快，並說：「我們剛比完一百公尺短跑資格賽。」

英國和歐盟的早餐會在英相強生和愛爾蘭總理瓦拉德卡會談的隔天舉行。目前距歐盟峰會僅剩六天，早餐會被認為在今年十月卅一日脫歐混亂前，爭取達成協議的關鍵日。

各方談判代表檢視他們的選項時，主持下周歐盟峰會的歐洲理事會主席圖斯克表示，若英國沒有提出關於可行方案的證據，他會取消十八日的會談。

圖斯克表示：「然而，愛爾蘭總理和英國首相昨天會面時，首度發現達成協議的途徑。我已從愛爾蘭總理收到有希望的信號，表明仍有可能達成協議。」但他也警告：「當然，這不保證能成功，且期限幾乎要到了，但即使是最微小的機會也必須利用。」

英國脫歐談判的關鍵癥結在於，如何處理歐盟成員國愛爾蘭和英國北愛爾蘭間邊界上的貿易和關稅，及英國權力下放北愛爾蘭議會扮演的角色。強生和瓦拉德卡於十日在英國利物浦的會談後表示，他們已「同意可能看到達成可能協議的途徑」。

瓦拉德卡稍晚表示，這次會談「非常正面」，暗示這會是條短途，而非漫漫長路。

歐盟峰會將在十七日舉行。正常情況下，歐洲外交官希望在十一日結束前準備好任何協議的草案。