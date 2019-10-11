向環保看齊 丹麥啤酒品牌推出全球第一瓶「紙瓶啤酒」

2019-10-11 22:46 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／即時報導



全球第四大啤酒製造商丹麥嘉士伯（Carlsberg）宣布，研發出用「永續木漿纖維」做的紙質啤酒瓶，號稱是全球第一款紙瓶啤酒，100%生物材質且可回收。

嘉士伯研發兩款「綠纖維瓶」（Green Fibre Bottle），瓶內有一層薄膜，讓紙瓶可以盛裝啤酒而不致破裂。嘉士伯表示，希望旗下所有產品線能在2030年之前達到減碳30%的目標。

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