習、莫的「家鄉外交」、「非正式會晤」外界注目

2019-10-11 16:08 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 陳言喬 ／北京即時報導



大陸國家主席習近平今天（11日）傍晚抵達印度南部大城清奈與莫迪總理舉行第二次非正式會晤。過去五年來，習莫兩人有十餘次會面，但兩人特別的「家鄉外交」、「非正式會晤」，讓外界十分關注。

印度總理莫迪是2014年5月就任，當年七月，習莫兩人在巴西福塔雷薩首次會面。兩個月後，習近平對印度首次國是訪問，但習近平首站不是到印度首都新德里，而是先到莫迪的家鄉、印度西部的古吉拉突邦，拉開習近平與莫迪「家鄉外交」的序幕。

當年兩人一同散步在薩巴瑪蒂河畔相互交流，時而停下腳步，時而坐下來親切交談，留下了同坐搖椅的經典畫面。當天正逢莫迪64歲生日，習近平為他訂製了一個全素的生日蛋糕並祝莫迪生日快樂。

七個多月後、2015年5月，兩人又相聚，這次換莫迪到習近平的家鄉—陝西。古城西安用一場盛唐氣派的入城儀式歡迎莫迪，習近平在南城牆箭樓迎接他，習近平陪同莫迪先後參觀了大慈恩寺的大雄寶殿、大雁塔、玄奘三藏院。習近平對莫迪說：「上一年我訪問你的家鄉古吉拉突邦，你介紹中國唐代高僧玄奘在古吉拉突邦研習佛經的情況。玄奘法師回國後，就在這座大慈恩寺翻譯佛經。大慈恩寺是中印悠久友好交往的歷史見證」。

兩人的「家鄉外交」後，2018年4月底兩人在武漢舉行第一次非正式會晤。當時大陸外交部表示，非正式會晤不設具體議題。兩位領導人在輕鬆、舒適、友好的氣氛中，就涉及雙邊和國際層面的全局性、長期性、戰略性問題深入交換意見。會晤不簽署協議，不發表聯合文件。

至於安排在武漢，是因莫迪到訪過北京、廣州、西安、杭州、廈門等城市，但未到訪過中部。武漢在長江中游，在長江經濟帶上有牽引四地、通聯八方之勢。而長江經濟帶正是「一帶一路」的主要交匯地帶。

今天在印度舉行中印領導人第二次非正式會晤，印度也安排習近平從未到訪過的印度南部城市清奈，兩人會晤期間也不會簽署任何文件。