親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
諾貝爾獎揭曉
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

哈吉貝影響 國泰明天4日航班延後起飛

台女穿超露比基尼遊長灘島遭罰 警：根本只穿了繩子

伊朗油輪在沙國外海遭火箭攻擊 國際油價聞訊跳漲逾2%

2019-10-11 15:30聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

伊朗官方11日證實，該國一艘行駛在紅海上的油輪‧遭兩枚火箭攻擊，國際油價聞訊後跳漲2%。英國布倫特原油在聞訊後大漲2.07%至每桶60.33美元，西德州原油價格也出現類似漲幅。

另據伊朗半官方媒體伊朗頭條（Iran Front Page）網站11日報導，該國一艘油輪在沙烏地阿拉伯外海附近爆炸起火。

報導指出，事發地點在距離沙國港口城市吉達外海97公里，起火船隻為伊朗國家石油公司（NIOC）旗下油輪。

英國布倫特原油在聞訊後大漲2.07%至每桶60.33美元，西德州原油價格也出現類...
英國布倫特原油在聞訊後大漲2.07%至每桶60.33美元，西德州原油價格也出現類似漲幅。美聯社
分享

伊朗油價沙烏地阿拉伯
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

習、莫的「家鄉外交」、「非正式會晤」外界注目

2019-10-11 16:08

2000學生戴習近平面具排字 印度學校出奇招這樣歡迎他

2019-10-11 15:37

青瓦台：文在寅不出席日皇德仁即位儀式

2019-10-11 14:46

別再鴕鳥心態！150人頭埋沙灘抗議氣候變遷

2019-10-11 14:38

伊朗油輪被火箭擊中爆炸 原油流入紅海造成汙染

2019-10-11 14:08

醫藥費太貴 澳洲要遣送罕病兒

2019-10-11 13:11

布拉格分手北京姊妹市！原來…市長是超級台灣控

2019-10-11 11:00

陸驅逐艦回訪日本 兩國關係大躍進

2019-10-11 00:14

川普抽腿神辯解：庫德族沒幫忙打二戰

2019-10-11 00:12

土耳其空襲庫德族 6萬人逃難

2019-10-11 00:06

社群網站下架無效 德嫌行凶影片網路流傳

2019-10-10 23:29

歐盟正式將瑞士及阿聯 移除避稅天堂名單

2019-10-10 22:16

揮軍掃蕩庫德族民兵 艾爾段挑戰大

2019-10-10 21:08

剛下車就遇攻擊 印尼最高治安首長腹膜遭刺傷

2019-10-10 16:35

瑞典環保少女奪諾貝爾和平獎呼聲高 專家卻不認同

2019-10-10 14:28

南韓百萬人怒吼 要爭議法務部長下台

2019-10-10 14:27

南韓京畿道漣川郡 又爆第14例非洲豬瘟

2019-10-10 14:24

德國爆槍擊案2死 殺手拍片反猶太

2019-10-10 14:22

走私海洛因 台嫌遭泰國判處無期徒刑

2019-10-10 13:40

影／土耳其攻打敘利亞庫德族 美國：未背書、沒開綠燈

2019-10-10 13:38

不想禿頭 最好在室內運動

2019-10-09 14:41

點名專制國家迫害 蓬佩奧籲各國促進宗教自由

2019-10-02 21:03
看更多

熱門文章

驚！女大生運用「忍術」 交白卷居然拿下高分

2019-10-10 17:13

前男友攔截禮車強吻新娘 網友嘆結局「真可悲」

2019-10-11 09:25

台女穿超露比基尼遊長灘島遭罰 警：根本只穿了繩子

2019-10-11 15:08

美中有望談成部分貿易協議 喊停提高關稅

2019-10-11 11:45

網購孔雀結婚蛋糕成品超崩潰 新娘怒：火雞生病了？

2019-10-10 18:39

川普今白宮會劉鶴 局部協議有影

2019-10-11 02:16

川普毀約理直氣壯？三度背信庫德族 細數美國「賣友傳統」

2019-10-11 09:00

她花700元買二手沙發 意外賺到700萬罕見名錶

2019-10-11 10:52

俄羅斯外交部首位女發言人 流利中文引關注

2019-10-10 17:25

諾貝爾文學獎跌破賭盤 兩位得主皆是歐洲作家

2019-10-10 19:19

伊朗油輪在沙國吉達外海遇襲爆炸 油價大漲

2019-10-11 14:56

伊朗油輪被火箭擊中爆炸 原油流入紅海造成汙染

2019-10-11 14:08

諾貝爾文學獎今揭曉 作家：村上春樹獲獎才是大爆冷門

2019-10-10 17:16

特斯拉急籲車主趕緊100%充飽電 因應加州大停電

2019-10-10 17:47

布拉格分手北京姊妹市！原來…市長是超級台灣控

2019-10-11 11:00

女童只做5天姐姐便離世 死前想買拖鞋給妹妹

2019-10-11 09:23

美中貿易談判第一天 川普大讚進展順利11日繼續談

2019-10-11 11:28

川普推特說周五會劉鶴 「與中國談判的大日子」

2019-10-10 22:22

影／媽媽好辛苦！台上播重大新聞 下秒孩子亂入討抱

2019-10-11 12:06

土耳其空襲庫德族 6萬人逃難

2019-10-11 00:06

村上春樹再陪榜 日評論家認或與石黑一雄有關

2019-10-10 21:02

美國查獲逾萬雙仿冒Nike球鞋 市價約6700萬

2019-10-10 17:53

諾貝爾文學獎揭曉 波蘭女作家與奧地利作家獲獎

2019-10-10 19:10

系外行星太遙遠 諾獎得主：人類永不會移居那裡

2019-10-10 20:13

歐盟正式將瑞士及阿聯 移除避稅天堂名單

2019-10-10 22:16

川普：美中經貿磋商第一天進展非常順利

2019-10-11 09:43

美企出貨華為 管制鬆綁

2019-10-11 00:20

諾貝爾文學獎得主漢德克 政治立場備受爭議

2019-10-10 22:36

醫藥費太貴 澳洲要遣送罕病兒

2019-10-11 13:11

諾貝爾文學獎波蘭女作家 敘事魅力處處是驚奇

2019-10-10 22:08

川普下戰帖叫她出來選 柯林頓：我出來能再打敗你

2019-10-10 18:04

川普推文：明天在白宮見劉鶴

2019-10-10 23:23

這不是我訂的！手機借小孩 結果來了一組沙發

2019-10-11 11:18

影／近看火車太危險 越南河內決心整治「火車街道」

2019-10-10 18:20

美中貿易談判現生機 美股收高

2019-10-11 04:57

揮軍掃蕩庫德族民兵 艾爾段挑戰大

2019-10-10 21:08

川普：美中貿易談判進展非常順利

2019-10-11 09:29

社群網站下架無效 德嫌行凶影片網路流傳

2019-10-10 23:29

川普政府考慮加強來自中國包裹違禁品查緝

2019-10-11 00:10

諾貝爾文學獎再成遺珠 村上春樹迷期待下次

2019-10-10 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top