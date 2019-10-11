伊朗油輪公司：油輪遇襲疑似沙國飛彈打的

2019-10-11 15:21 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／彭博11日電



伊朗油輪爆炸起火。取自英國每日鏡報網站 分享 facebook 伊朗國家油輪公司公關主管Saheb Sadeghi接受伊朗國營電視台Press TV訪問時表示，在沙烏地阿拉伯吉達外海受到攻擊爆炸的伊朗油輪，係被兩枚方向可能來自沙國的飛彈擊中。

國際油價拉大漲幅，布蘭特原油期貨大漲2.3%至60.46美元。