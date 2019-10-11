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別再鴕鳥心態！150人頭埋沙灘抗議氣候變遷

2019-10-11 14:38聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

150名抗議人士響應「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）抗議活動，11日在雪梨的曼利海灘將頭埋進沙子裡，抗議氣候變遷

反抗滅絕在臉書上表示，「我們正面臨氣候緊急狀態，不過似乎還有許多人將他們的頭埋在沙子裡，害怕面對現實。採取行動做出改變是拯救地球唯一方法」。

參加的民眾被要求攜帶鏟子和毛巾，並且想一個要寫在屁股上的訊息。「這會是一個全家合宜、好玩的活動，同時傳達我們的訴求」。

當地早上10時左右，另一群民眾霸佔布里斯本威廉喬利橋（William Jolly）並高喊「這就是民主的模樣」，阻斷交通。隨後，35名抗議人士遭逮捕。

反抗滅絕在各地進行長達一周的抗議活動，喚起氣候變遷意識，並且逼迫澳洲政府發布「氣候緊急狀態」。

今天是響應活動第五天，已經引起許多民眾反感。光是墨爾本，本周就有超過100起逮捕案件。

本周稍早，一名男子將自己掛在布里斯本的故事橋上、有人阻擋火車、其他抗議人士則將他們自己鎖在布里斯本中心商業區的船上。

他們的抗議活動包括將自己綁在與鋼筋水泥或柵欄上鎖、將自己黏在馬路上，被批評干擾通勤族上下班、商家做生意、占用警察的時間。

澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）譴責抗議人士，昆士蘭省總理帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）則誓言要加速立法對那些使用鎖頭裝置的抗議人士加重懲罰。

達頓批評以反抗滅絕為名號的抗議人士，稱他們「激進」、「局外人」。他說，「這些人帶來的傷害大於好處，他們藐視那些想要正常上班、做生意、不被他們干擾的市民」。

150名抗議人士在雪梨將頭埋進沙子，呼籲正視氣候變遷。取自Instagram（@...
150名抗議人士在雪梨將頭埋進沙子，呼籲正視氣候變遷。取自Instagram（@extinctionrebellionsydney）
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