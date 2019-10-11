伊朗油輪被火箭擊中爆炸 原油流入紅海造成汙染

2019-10-11 14:08 聯合報 編譯 聯合報 編譯 范振光 ／即時報導



俄羅斯電視台報導，伊朗一艘油輪在紅海航行途中遭到火箭擊中而爆炸起火，石油外洩造成汙染。

伊朗國內報導指出，伊朗國有石油公司所屬油輪 Sinopa號出事地點距離沙烏地阿拉伯海岸約96公里，距離吉達不遠，專家認為，事件原因是「恐怖分子行動」，但報導中未提出證據。