南韓百萬人怒吼 要爭議法務部長下台

2019-10-10 14:27 世界日報 編譯中心╱綜合9日電



捲入特權爭議的南韓法務部長官曹國就任滿月，南韓多個保守派公民團體9日下午在首爾光化門廣場一帶舉行集會，要求總統文在寅親信、身陷貪腐醜聞的曹國下台，主辦單位估計約100萬人參加，並在集會結束後從光化門廣場遊行至青瓦台。

韓國示威者要求法務部長曹國下台。(美聯社) 分享 facebook

另一方面，進步派團體「泛國民市民聯盟」也計畫於12日下午，在首爾中央地方檢察廳大樓前舉行集會力挺曹國，並敦促檢察機關大刀闊斧地推行改革。

曹國上任以來爭議不斷，反對的民眾認為曹國不僅言行不一，家人也涉及連串投資與學籍爭議，未能交代清楚，已不適任法務部長；另外，既然家人已接受檢方調查，基於利益迴避原則也該辭職；這些人更主張不顧民意、獨斷行使人事任命權的文在寅，也應負起責任下台。如今曹國胞弟因涉貪遭檢方發出逮補令，但法院9日駁回檢方要求。

示威者手持國旗和寫著「拘捕罪犯曹國」的標語，湧入光化門附近的大道表達訴求。這是繼3日的示威活動後第二場大規模抗議。

而曹國被文在寅賦予司法改革的重責大任，目的是推動削減檢調權限。曹國8日首度公布檢察改革工作的「速推課題」，並宣布將從10月起修訂相關規定，包括裁減檢察廳的直接偵查部門、擴大刑事部和負責法庭審判的公判部、儘量減少外派檢察官等三大部分，今年內完成改革。

面對兩派輿論持續發燒，文在寅7日公開表明立場。「最近國民發出各種聲音，我都以嚴正的心態傾聽。國民對於政治事件分享意見本來就理所當然，我不認為這顯示輿論陷入分裂。」

韓國示威者到光化門一帶集會，要求法務部長曹國下台。三年前，數百萬民眾在同一地方集會，要求前總統朴槿惠下台。（美聯社） 分享 facebook