瑞典環保少女奪諾貝爾和平獎呼聲高 專家卻不認同

2019-10-10 14:28 世界日報 編譯中心╱綜合9日電



賭盤目前最看好瑞典環保小鬥士桑柏格（Greta Thunberg）將獲得11日揭曉的諾貝爾和平獎，但部分專家對此抱持謹慎態度。

16歲的桑柏格先前獲得國際特赦組織頒發象徵人權工作最高榮譽的良心大使獎（Ambassadors ofConscience），也獲頒有「另類諾貝爾獎」稱號的瑞典優質民生獎（Right Livelihood）。

英國立博博彩公司（Ladbrokes）等博弈網站，都視她為拿下2019年諾貝爾和平獎的最佳人選。

在短短一年多內，桑柏格激勵全球數百萬名年輕人舉行示威活動，提高人們對氣候變遷採取行動的意識。她在9月下旬於聯合國氣候峰會痛批世界領袖，未能解決溫室氣體排放問題，登上全球媒體頭條版面。

然而，桑柏格的激昂呼喚足以讓她獲得諾貝爾和平獎嗎？奧斯陸和平研究中心主席烏達爾說：「極度不可能。」

烏達爾認為，儘管有人認為氣候變遷可能加劇衝突，但對於是否確實為武裝衝突的原因，仍未有共識。他也表示，獲獎對年紀尚輕的桑柏格來說可能是負擔，而非獎勵。

專家認為，更有機會奪下和平獎的是與多年世仇厄利垂亞和解的衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）。