影／土耳其攻打敘利亞庫德族 美國：未背書、沒開綠燈

2019-10-10 13:38 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



土耳其軍方9日派出地面部隊越界攻打敘利亞東北的庫德族，美國總統川普則持續為下令美軍撤出辯護。國務卿龐培歐強調，美方並未替土軍攻勢「開綠燈」。

土耳其軍方此次發動的「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）是3年內第3次在敘北進行作戰，據信第一階段是占領泰阿巴（Tal Abyad）及拉斯埃恩（Ras al-Ain）之間的百公里地帶，最終奪取近500公里的土地。

戰地傳回畫面可見，數個城鎮與村落當天稍早已受到土國的戰機空襲和火砲轟炸，數千平民被迫離開濃煙四起的家園，逃往庫德族控制區的內陸，社群媒體則流傳著斷垣殘壁與遇難者遺體的影像。

土耳其總統厄多安指出，土軍與其盟友將打擊庫德族部隊與IS，防止邊境出現「恐攻迴廊」。據報土國計畫沿著邊界設置32公里寬的緩衝區，等到庫德族部隊被驅逐出去，就準備劃出一個「安全區」，用於安置境內的敘利亞難民。

飽受國內政壇砲轟的川普總統稱美國沒有「替攻勢背書」，整個作戰是「壞主意」，也指厄多安要是打算抹消庫德族，他就會抹消掉土耳其的經濟，接著卻說土耳其與庫德族已相殺數世紀，還指庫德族「未在二戰協助我們，沒有幫我們登陸諾曼第」，又說「話雖如此，我們喜歡庫德人。」

龐培歐受訪時指出，土耳其有著「合理的安全顧慮」，土國「南方也有恐攻威脅」，但美國允許土耳其進攻的報導是「錯的」。