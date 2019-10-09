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喀什米爾解旅遊禁令 可望逐步解封鎖

2019-10-09 22:26台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

印度政府8月5日宣布取消喀什米爾邦依憲法第370條具有的自治地位，並開始了長達2個月的封鎖，期間手機通訊和網路都被切斷。但10月8日印度解除了旅遊禁令，封鎖有望逐步解除。

印度對喀什米爾的封鎖引起當地廣泛的憤怒。根據《德國之聲》報導，55歲的當地居民阿敏表示，他從來沒有在喀什米爾經歷這麼極端的封鎖，手機通訊和網路的中斷嚴重影響當地的生活。另外一位居民貝格姆控訴，印度的封鎖使得所有的私人診所皆關閉，逼她不得不戴她的小孩前往公立醫院，卻發現醫院人滿為患。

封鎖也引發鄰國巴基斯坦和中國的不安，並且可能催化當地的分離主義。印度、巴基斯坦和中國皆宣稱對喀什米爾擁有主權，這塊土地自1948年以來被印、巴、中三國分治，當地爭取獨立的聲音亦未曾間斷。《德國之聲》指出，上禮拜就有上千民眾上街頭爭取獨立，同時習近平和巴國總理伊姆蘭也在北京針對此事磋商。

印度8日解除了對喀什米爾的旅遊禁令。印度政府指派的喀什米爾邦州長馬利克宣稱，接下來將會逐步解除宵禁和通訊的限制。然而以英國為首的部分國家，對喀什米爾仍維持旅遊警告的公告，因為上禮拜發生手榴彈攻擊事件，造成10人死亡，這個區域的安全仍是未知數。

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