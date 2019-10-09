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影／正妹搭機遇癡漢群傳訊騷擾 撂一句話讓他們GG

2019-10-09 14:23聯合報 編譯尤寶琪即時報導

英國維珍航空（Virgin Atlantic）倫敦飛華府的一架班機上，日前傳出有一群男乘客利用機上「聊天系統」騷擾女乘客，沒想到卻踢到鐵板，因為這名女乘客是名「網路性騷擾」法律專家。她除了立即向維珍航空舉報外，也上網分享她的經驗。維珍航空對此展開緊急調查，並表示會檢視調整該系統，避免再有乘客收到不當訊息。

24歲的梅爾（Jessica Van Meir）在英國伯克郡（Berkshire）一家專攻「網路性騷擾」的律師事務所就職，5日搭乘維珍航空從倫敦飛往華府，在起飛不久前，坐在55C的她卻接連收到來自61D、63D和62D等乘客，利用維珍的機上「位對位」（seat-to-seat）互動系統性騷擾。

這幾名男子疑似屬於同一個橄欖球隊，有人屬名大鵰男（Big D*** Swinger），有人則直呼梅爾 「性感寶貝」（tidy babe），甚至還說「歡迎來到地獄」、「妳現在身處危險區了」。

看到騷擾訊息的梅爾二話不說，馬上反擊回道：「我在一家專攻網路性騷擾的律師事務所工作，乖乖等著被我回報給維珍吧。」她立即向空服員反應，也得到妥善且迅速的處理。

梅爾事後受訪表示，覺得這些人是故意針對她，試圖要嚇她，雖然維珍的空服員立即處裡，但整趟8小時的航程內心還是非常不安。梅爾隔天也上網分享這段經歷，詢問其他女性有沒有碰過類似事件，並向維珍航空建議，可以在該系統中設置「過濾系統」，在阻擋不當訊息的同時，也向系統回報發訊息者的資訊。

維珍航空上的「位對位」系統除了讓乘客能互傳訊息，還能玩遊戲、訂飲料以及食物。當初推出這項服務時，維珍航空創辦人理查·布蘭森（Richard Branson）還親自上陣推廣，說這是可以讓乘客相互「調情」的好方法。維珍航空事後表示，已經對此事件展開緊急調查，並會檢視調整該系統，避免再有乘客收到不當訊息。

英國維珍航空（Virgin Atlantic）倫敦飛華府的一架班機上，日前傳出有...
英國維珍航空（Virgin Atlantic）倫敦飛華府的一架班機上，日前傳出有一群男乘客利用機上「聊天系統」騷擾女乘客，沒想到卻踢到鐵板，因為這名女乘客是名「網路性騷擾」法律專家。她除了立即向維珍航空舉報外，也上網分享她的經驗。FB、Twitter/@jessicavanmeir
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性騷擾空服員倫敦
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