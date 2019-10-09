美軍撤出敘利亞 庫德族命運未卜

2019-10-09 14:10 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



美國7日決定將駐紮兩年的所有軍隊撤出敘利亞，此舉牽動土耳其、庫德族以及ISIS俘虜等多方人馬，因土耳其有意進軍敘利亞邊界，位於敘利亞北境的庫德族已對此表達強烈不滿，稱被美國「從背後捅一刀」，而庫德族俘虜的ISIS則可能被釋放出來。

土耳其虎視眈眈

《半島電視台》指出，土耳其的目標是在敘利亞的西北邊界創造出一個「安全區」，為了讓在土耳其境內的敘利亞難民能夠平安返國，也為了打擊國內的庫德工人黨，這個組織被土耳其和歐美國家認定為恐怖組織，而庫德工人黨被土耳其認定與敘國境內的敘利亞民主力量有關連。

然而土耳其沒有明說這個安全區的範圍多大，土耳其軍隊要往前推進多遠。這道土、敘相鄰的邊界總長約480公里。

庫德族風雨飄搖

庫德族與美軍曾在此區域與ISIS奮戰，美軍此時的撤軍與川普的反覆無常，令庫德族深表不解。川普曾在去年稱讚庫德族軍隊是偉大的戰士，以感謝庫德族在與ISIS的戰役當中身先士卒。不過7日川普卻稱庫德族是收了美國的援金和裝備，才願意與ISIS作戰。

中東研究所的分析師塞德認為，此舉可能會將庫德族推向俄羅斯和伊朗的懷抱，不利於美國。

ISIS死灰復燃

根據《德國之聲》報導，被庫德族俘虜的ISIS戰士可能被釋放，以幫助庫德族抵抗土耳其的進軍，一般擔心ISIS會藉此死灰復燃，讓中東回到過去的戰亂局面。

圖說：美軍撤出敘利亞可能使ISIS復活。 分享 facebook

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