影／這些魔頭都曾獲諾貝爾和平獎提名 今年獎落誰家？

2019-10-09 12:54 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 即時報導



2019年諾貝爾獎季本周登場，和平獎得主將於11日揭曉。今年共223人與78個組織獲得提名，候選人名單按傳統對外保密。但在過去120多年中，和平獎提名名單向來千奇百怪，從納粹德國領元首希特勒、蘇聯獨裁者史達林到「搖滾之王」麥可傑克森都曾榜上有名。

賭盤目前最看好瑞典環保小鬥士童貝爾（Greta Thunberg）獲獎，也有專家認為終結衣索比亞和厄利垂亞近20年衝突的衣國總理艾比伊（Abiy Ahmed）及聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）都有希望。

《法新社》報導，只要提名人符合資格、在每年1月31日截止日期前提出、被提名人仍在世的話，諾貝爾委員會就來者不拒、照單全收。雖然被提名者名單會保密50年，但支持者可以公開，因此外界才會知道滿手血腥的希特勒、史達林和義大利法西斯領導人墨索里尼都曾獲得提名。

歷史專家倫德斯塔（Geir Lundestad）則表示，大部份獨裁者對於被提名和平獎都顯得相當克制，但委員會沒有認真考慮把獎頒給希特勒、史達林或墨索里尼。

倫德斯塔還說，搖滾樂傳奇人物麥可傑克森被媒體揭露醜聞前，也曾獲得羅馬尼亞國會議員提名，因此音樂人獲得和平獎並非不可能，藝術家的名字最近也越來越常出現。