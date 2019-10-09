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歐盟高層批強生玩卸責遊戲 傾向將脫歐期限延到明年6月

2019-10-09 11:30聯合報 編譯田思怡／即時報導

英國首相強生脫歐計畫顯然已行不通，英國政府官員承認，在10月31日脫歐大限前與歐盟達成協議的機會渺茫；歐盟則傾向將脫歐期限延到明年6月。

歐洲理事會主席圖斯克（左）8日推文痛斥英國首相強生的三不政策。圖為兩人8月在G7...
歐洲理事會主席圖斯克（左）8日推文痛斥英國首相強生的三不政策。圖為兩人8月在G7高峰會上會面。歐新社
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英國衛報報導，英國首相府與歐盟8日上演幾乎24小時不間斷的激烈交相指責。當天早上，首相府一名未透露身分的人士向少數記者簡報強生與德國總理梅克爾私下通電話的內容。

這名人士說，梅克爾堅持北愛爾蘭繼續留在歐盟關稅同盟內，這使得英國與歐盟「根本不可能達成脫歐協議，不只現在，永遠不可能」。

這位人士的說法把歐洲理事會主席圖斯克惹火了，推文痛斥強生的三不政策。他8日推文直接標註強生：「問題不是在卸責遊戲中獲勝，而是歐洲和英國的未來，還有我們人民的安全與利益。你不要協議，你不要延期，你也不要撤回脫歐。你到底要往何處去（quo vadis）？」

歐盟執委會主席容克也呼應圖斯克，他表示，無協議脫歐「沒有人是贏家」，「我不接受這種把協商最終失敗怪在歐盟頭上的卸責遊戲，若果真協商失敗，該解釋的是英國陣營。」

容克說，強生的脫歐計畫會讓英國與歐盟的關係，「比歐盟與加拿大更不親近」。

儘管英國的首席協商代表佛洛斯特仍在布魯塞爾努力讓協商繼續進行，英國政府一名資深官員承認，協商已經停滯。

在圖斯克和容克都指責強生的策略是玩「卸責遊戲」後，歐盟方面認為英國勢必得延後脫歐，「一些日期浮上檯面」，將在下周的歐盟高峰會上討論，但消息人士說，最自然的脫歐日期是明年6月。

歐盟英國脫歐強生
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