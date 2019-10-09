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義大利國會瘦身！通過法案砍三分之一議員 10年可省338億元

2019-10-09 09:52聯合報 編譯田思怡／即時報導

義大利眾議院8日通過參眾兩院縮編法案，砍掉逾三分之一議員，眾議員人數將從630人減到400人，參議員從315人減到200人，估計在2023年生效後，十年可以省下10億歐元（台幣338億元）。

義大利眾議院8日通過參眾兩院縮編法案。歐新社
義大利眾議院8日通過參眾兩院縮編法案。歐新社
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這項改革是執政聯盟最大黨五星運動的重要承諾，改革案因涉及修憲，還需要公投通過，將於2023年下次國會選舉生效。

五星運動表示，國會縮編可以省下大筆薪資和開銷。但批評者說，此舉將削弱民主機制，增加遊說人士的影響力。

眾院通過法案後，五星運動在部落格貼文：「大功告成！承諾兌現！」

五星運動在推特貼文表示，這項幾乎獲得所有政黨支持的法案，將在十年內省下10億歐元。

內閣秘書長法拉卡洛（Riccardo Fraccaro）說：「這一天我們等太久了。承諾了快30年都沒有做到，參眾議院瘦身終於實現了。」

義大利新聞社AGI估算，每名眾議員每年可領23萬歐元，參議員24萬9600歐元，眾院縮編每年可省5290萬歐元，參院每年可省2870萬歐元。

五星運動原本與極右派的聯盟黨共組執政聯盟，兩黨在今年8八鬧翻後，五星運動改與中間偏左的民主黨組執政聯盟，而通過國會瘦身法案，是組成執政聯盟的條件。

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