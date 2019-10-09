伊拉克暴力抗議的背後是什麼？

2019-10-09 10:18 德國之聲 德國之聲



抗議因何而起？抗議者的訴求是什麼？

伊拉克境內爆發的新一輪抗議事實上並不讓人感到意外。去年伊拉克南部石油工業中心城市巴士拉就曾被抗議浪潮波及。

這一次抗議活動顯示出更多的自發性。儘管如此，抗議活動似乎最終由伊拉克反恐部隊負責人、為戰勝極端組織"伊斯蘭國"發揮重要作用的將領阿卜杜勒-瓦哈卜·薩阿迪9月末被調職而起。

薩阿迪的支持者們堅信，薩阿迪被免職是因為他反對伊拉克軍隊中的什葉派武裝組織。什葉派組織據稱與鄰國伊朗關係緊密。過去幾天發生的很多抗議活動中都可以看到有人高舉印有薩阿迪畫像的標語牌，這說明這次的抗議也是針對伊朗在伊拉克國內的影響。

當然，社會挫敗感仍然是抗議活動背後的主要推動力。專家們很早以前就警告說，失業所帶來的壓力讓特別是伊拉克年輕人當中的不滿情緒不斷激增。德國中東問題刊物《Zenith》的主編格爾拉赫（Daniel Gerlach）表示，伊拉克人現在面對的是：能源缺乏、公共服務缺乏、高失業率和嚴重的貧困與腐敗問題交織。

他說："伊拉克人感覺政府把手伸進生活的方方面面，在國家的發展過程中，雖然有些人變富裕了，但是一般人都是處於完全的貧困狀態。"

一個產油國怎麼會陷入貧困和停電的境地？

伊拉克是全世界最大的產油國之一。石油是該國最大的經濟支柱。石油產業可以帶來巨大財富，這一點從伊拉克的鄰國海灣國家那裡就可以看出。

但是中東問題專家格爾拉赫解釋說，腐敗盛行造成大量伊拉克人生活貧困，夏季氣溫升至攝氏50度時，還要忍受停電帶來的困擾。根據透明國際發布的最新反腐指數，伊拉克在全球180個國家中排名第168位，是全世界最腐敗的國家之一。

格爾拉赫說，後來當人們看到人民成了祈求者、而國家成了施舍者這種奇異的現象時，情況就變得更糟了。他說，在伊拉克這樣一個族群和宗教都多元的國家，代表不同政治派別、不同宗教派別和區域團體的政治高官們往往控制了國家的資源，然後他們在保護自己的利益的同時再把利益分配給他們的支持者。到頭來這個國家卻拿不出錢用於公共醫療和其它公共服務。

派系衝突和鄰國伊朗對抗議構成影響嗎？

到目前為止，抗議主要發生在伊拉克什葉派佔多數的城市和地區。而遜尼派、庫爾德人或者其它派系都沒有在這場衝突出扮演任何角色。大多數跡象顯示，遜尼派人口內部出現爭端和矛盾，出現親伊朗和反伊朗的分化。

雖然在抗議中也可以看到一些反伊朗的標語牌，但是多數示威者仍是把關注點集中在反腐敗、消除舞弊以及解決貧困等民生問題上。對於伊朗是否插手了伊拉克抗議活動，說法也不一。

一些媒體報道稱伊拉克安全部隊人員在強力鎮壓示威活動的時候說的是波斯語（注：伊朗的官方語言）。但是這些說法都還沒有拿出確鑿的證據。中東問題專家格爾拉赫說，除非他看到確鑿的證據，否則伊朗介入伊拉克境內抗議活動的說法"並不是什麼可信的理論"。

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