東德七十冥誕：一場失敗的獨裁實驗

2019-10-09 10:31 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）1949年10月7日，德意志民主共和國（GDR，即東德）宣告成立。這是當時的第二個德國。四個月之前，德意志聯邦共和國（FRG，即西德）已經成立。此時，距離第二次世界大戰結束已有四年。

德國的分裂緣於戰勝國的兩個陣營。一方是美國、法國和英國，另一方是蘇聯。他們攜手並肩打敗了法西斯德國，1945年贏得勝利之後又分道揚鑣。

西方盟國在西德建立了議會民主制度，而蘇聯領導人史達林卻將他的獨裁統治擴大到整個東歐。蘇聯-東歐陣營政治體制的普遍特征是：計劃經濟，沒有法治，沒有新聞自由，沒有遷徙自由。

直到1989/1990年鐵幕倒塌之前，波蘭、匈牙利、羅馬尼亞和東德等等國家的人民都被迫生活在這樣的體制之中。在意識形態上，他們自稱人民民主體制，但實際上是專政統治。

因為特殊的地理位置和政治原因，東德在蘇東集團內扮演的角色非同尋常。放眼西望，即是自由的歐洲。更為特別的是，在它的領地之內，有一個自由的飛島--西柏林。柏林曾經是納粹首都，每個戰勝國都想瓜分一塊，於是就有了分屬於自由社會和專制社會的西柏林和東柏林。

柏林牆阻止了逃亡大潮

在分裂的柏林，資本主義和社會主義的競爭結果形成鮮明對照。由於不能忍受東德的經濟落後和思想控制，1961年之前，在這個總共300多萬人口的城市裡，就有超過100萬人從東柏林逃到西柏林。1961年建立的柏林牆阻斷了這場大逃亡。

柏林牆讓東西德更加隔膜。但是，西德總理威利·勃蘭特（Willy Brandt）對東德實施緩和政策，實現了1970年代兩國之間的友好外交。來自社民黨的勃蘭特因為推動歐洲內部的和解努力獲得1971年諾貝爾和平獎。1973年，兩個德國均成為聯合國正式成員。

戈巴契夫加速了東德崩潰

儘管如此，東德的好命不長，經濟上陷入困境。歷史學家弗蘭克·博斯（Frank Bösch）接受德國之聲采訪時說，經濟困難是東德獨裁政權垮台的主要原因之一。博斯是位於波茨坦的萊布尼茲當代歷史中心（ZZF）的主任。他舉例說，東德對西方國家欠下了大量債務。

博斯說，另一個原因是民眾的普遍不滿。"這表現為一種難以置信的逃離欲望。" 1985年，戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）執掌蘇聯政權。他被認為是政治改革家。很多東德人滿懷變革期待，但是當時的東德領導人昂納克（Erich Honecker）仍然冥頑不化。

東德人民不僅湧上街頭遊行示威表達憤怒，而且還"用腳投票"，通過申請旅遊許可逃離東德。在兩年之內，旅遊文件申請數量翻倍，從53,000增長至105,000以上。但是，只有一小部分申請可望得到批准。

東德最後一次"國慶"

昂納克和他的國家安全部（俗稱史塔西，Stasi）再也無法阻止東德的崩潰。其他東歐國家，尤其是波蘭和匈牙利，抗議運動也如火如荼。歷史學家博什說，抗議之所以可能，是因為蘇聯不再派兵支持這些國家獨裁者的鎮壓行動。

1989年10月7日，共產黨政權舉行了最後一次"國慶"：德意志民主共和國成立40周年。一個月後的11月9日，柏林牆倒塌了。牆內牆外歡歌笑語。盡管如此，那還不是東德的喪鐘。1990年10月3日，德國統一，共產黨東德成為歷史。

東德的歷史還將延續到2070年

"柏林牆和其他歷史標志，影響力如此強大，在未來一段時間內，它們仍將在人們的記憶中歷歷在目。"博什指出，根據納粹主義遺害的消除經驗，共產黨東德的歷史篇章，要到70或者80年以後才會徹底終止。

回顧德國分裂之前的納粹主義時代，博什发現歷史的黑暗篇章直到現在才慢慢結束，因為"最後的證人已經辭世"。根據這個史實推算，德國人民要等到2070年才能走出東德的陰影。

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