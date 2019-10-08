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前美駐聯合國大使海理砲轟川普：置盟友於死地

2019-10-08 17:17聯合報 編譯莊蕙嘉／報導

去年底辭職的美國駐聯合國前大使海理（Nikki Haley）7日在推特發文，批評總統川普決定自敘利亞北部撤軍，是要置庫德族盟友於死地。

她在推文中寫道：「如果我們期待盟友支持我們，我們也必須一直支持盟友。庫德對於我們在敘利亞成功打擊伊斯蘭國（IS）扮演重要角色，讓他們自生自滅是很大的錯誤。」海理還在推文中加上「土耳其不是我們的朋友」（#TurkeyIsNotOurFriend）的主題標籤。

美國駐聯合國前大使海理推文批評總統川普。（美聯社）
美國駐聯合國前大使海理推文批評總統川普。（美聯社）
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