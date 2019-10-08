加國議院將改選 辯論場針鋒相對

2019-10-08 22:49 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



自從加拿大總理杜魯道的「黑臉照片」流出後聲望大跌，因違反其一貫維護的進步價值立場。保守黨黨魁謝爾控杜魯道表裡不一，但杜魯道則有機會在「加拿大領導人辯論」後重拾聲望，以拿下21日的國會改選多數席次。

互相質疑

根據《路透社》報導，身為加拿大自由黨黨魁的杜魯道，數次為他年輕時將全身塗抹成黑色造型的照片道歉。預期將在辯論中被保守黨黨魁安德魯‧謝爾大力抨擊，加拿大保守黨目前為國會中的「官方反對黨」。

根據加國民調指出，自由黨有36.7%的支持度，保守黨則有32.7%的支持度；相反的是，杜魯道個人支持度在9月「黑臉事件」爆發至今，則是低於保守黨黨魁謝爾。最近一場TVA法語私營電視台的辯論中，因謝爾疲弱的表現，使杜魯道支持度與其拉近。

「加拿大領導人辯論」是大選前，各政黨領導人皆會參與的辯論，除了杜魯道「黑臉照片」外，反對黨謝爾也面對持有美國護照的質疑。通常英文場次辯論較為激烈，但加拿大國會338名議員中，也有78名是來自使用法語區的魁北克省。

辯論場上較勁

據《加拿大廣播公司》報，保守黨黨魁謝爾在7日辯論中先發起攻勢，直呼現任總理杜魯道是騙子。他直言，杜魯道數次裝扮成少數族群造型的歧視行為，完全無法成為正直的加拿大人總理。

謝爾在民眾提問「什麼樣的領導人特質，在世界舞台上，最能符合加拿大人的價值觀及利益？」後回應時，將矛頭指向杜魯道的「黑臉事件」行為與進步價值不符，也指控杜魯道對中產階級的稅賦加深。

而杜魯道則是對謝爾保守的立場加以反擊，他表示：「無法想像加拿大陷入保守黨的手裡，加拿大應該以一個更開放、多元的形象繼續呈現在世界舞台上，而由自由黨組成的政府是最能代表這些價值的。」

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