親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
諾貝爾獎揭曉
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

加國議院將改選 辯論場針鋒相對

2019-10-08 22:49台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

自從加拿大總理杜魯道的「黑臉照片」流出後聲望大跌，因違反其一貫維護的進步價值立場。保守黨黨魁謝爾控杜魯道表裡不一，但杜魯道則有機會在「加拿大領導人辯論」後重拾聲望，以拿下21日的國會改選多數席次。

互相質疑

根據《路透社》報導，身為加拿大自由黨黨魁的杜魯道，數次為他年輕時將全身塗抹成黑色造型的照片道歉。預期將在辯論中被保守黨黨魁安德魯‧謝爾大力抨擊，加拿大保守黨目前為國會中的「官方反對黨」。

根據加國民調指出，自由黨有36.7%的支持度，保守黨則有32.7%的支持度；相反的是，杜魯道個人支持度在9月「黑臉事件」爆發至今，則是低於保守黨黨魁謝爾。最近一場TVA法語私營電視台的辯論中，因謝爾疲弱的表現，使杜魯道支持度與其拉近。

「加拿大領導人辯論」是大選前，各政黨領導人皆會參與的辯論，除了杜魯道「黑臉照片」外，反對黨謝爾也面對持有美國護照的質疑。通常英文場次辯論較為激烈，但加拿大國會338名議員中，也有78名是來自使用法語區的魁北克省。

辯論場上較勁

據《加拿大廣播公司》報，保守黨黨魁謝爾在7日辯論中先發起攻勢，直呼現任總理杜魯道是騙子。他直言，杜魯道數次裝扮成少數族群造型的歧視行為，完全無法成為正直的加拿大人總理。

謝爾在民眾提問「什麼樣的領導人特質，在世界舞台上，最能符合加拿大人的價值觀及利益？」後回應時，將矛頭指向杜魯道的「黑臉事件」行為與進步價值不符，也指控杜魯道對中產階級的稅賦加深。

而杜魯道則是對謝爾保守的立場加以反擊，他表示：「無法想像加拿大陷入保守黨的手裡，加拿大應該以一個更開放、多元的形象繼續呈現在世界舞台上，而由自由黨組成的政府是最能代表這些價值的。」

【更多精采內容，詳見

加拿大保守黨
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

英相強生脫歐三不 圖斯克怒「你到底想怎樣？」

2019-10-08 22:09

NBA挺港推文風波 紐時：美企對中國沉默是金

2019-10-08 18:04

前美駐聯合國大使海理砲轟川普：置盟友於死地

2019-10-08 17:17

影／無人機空拍揭新疆大批移囚 美擴大制裁陸企

2019-10-08 17:00

阿聯酋解除對黎制裁 中東大國角力

2019-10-08 15:21

川普自敘利亞撤軍 兩黨同聲痛批

2019-10-08 14:04

英擬棄置鑽油平台 德批：如定時炸彈

2019-10-08 13:58

影／瑞典王室瘦身！除名5位孫子女 免花納稅錢供養

2019-10-08 13:19

日航機長接連酒測超標 日本政府二度祭改善命令

2019-10-08 12:37

「你和歐巴馬一樣爛！」川普背棄敘利亞庫德人，共和黨集體暴怒

2019-10-08 12:30

3道防火牆！面臨彈劾的川普 不會像尼克森被逼宮

2019-10-08 10:00

默許土耳其出兵敘利亞 川普警告「別太超過」

2019-10-08 08:25

俄國首次透過北極航線 向大陸運送礦物肥

2019-10-08 00:58

若庫德族釋放萬名戰俘 IS恐東山再起

2019-10-08 00:03

美背棄庫德族 默許土耳其進軍

2019-10-07 23:58

川普政府默允土國出兵敘北　庫德族痛批美「背後捅刀」

2019-10-07 23:10

撤軍敘國挨轟拋棄盟友 川普辯：需擺脫荒謬無休止戰爭

2019-10-07 22:44

點名專制國家迫害 蓬佩奧籲各國促進宗教自由

2019-10-02 21:03
看更多

熱門文章

莫雷一張圖 害慘NBA在大陸經營數十年的數十億美元商機

2019-10-08 09:57

30歲婦人喝一口可樂竟昏迷3天 她親揭問題出在這

2019-10-08 10:52

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

影／無人機空拍揭新疆大批移囚 美擴大制裁陸企

2019-10-08 17:00

美中10日貿易談判…北京強硬「關鍵兩點」不退讓

2019-10-07 23:54

美闢新戰場 以人權為由將海康威視等8家公司列入黑名單

2019-10-08 06:39

女子腿部中槍 槍手是7個月大拉布拉多犬！

2019-10-08 08:06

俄國首次透過北極航線 向大陸運送礦物肥

2019-10-08 00:58

新發現！土星取代木星 成為太陽系中衛星最多行星

2019-10-08 09:43

衰退警訊…德訂單縮水 日經濟惡化

2019-10-07 23:51

紐時社論：NBA風波顯示美企對中國「沉默是金」

2019-10-08 11:30

影／瑞典王室瘦身！除名5位孫子女 免花納稅錢供養

2019-10-08 13:19

諾貝爾物理獎／發現系外行星 學者：證明地球不孤單

2019-10-08 20:33

3道防火牆！面臨彈劾的川普 不會像尼克森被逼宮

2019-10-08 10:00

日女性分享照片 犯嫌利用瞳孔映照景象掌握住處

2019-10-08 19:32

慘忍殺害20女子挖心餵狗 殺人魔夫婦重判654年

2019-10-08 17:11

美股又轉悲觀 中美貿易會談臨近市場不敢抱太大期望

2019-10-08 07:08

川普表示香港若出現「不好」結果 將損害美中談判

2019-10-08 07:24

美背棄庫德族 默許土耳其進軍

2019-10-07 23:58

諾獎破解細胞抗缺氧 助抑腫瘤轉移

2019-10-07 23:54

NBA挺港推文風波 紐時：美企對中國沉默是金

2019-10-08 18:04

抗癌新曙光 諾貝爾醫學獎 美英3人同享

2019-10-07 23:37

默許土耳其出兵敘利亞 川普警告「別太超過」

2019-10-08 08:25

電話門更強吹哨者出面 也是情報人員

2019-10-08 00:09

小摩：美股修正已完成一半

2019-10-08 00:25

經濟解析／三個無關貿易的問題 讓美中貿易談判不樂觀

2019-10-08 10:29

暖化沒魚吃 加拿大灰熊餓到皮包骨

2019-10-08 15:18

瑞典學院：今年諾貝爾文學獎 將有兩名得主

2019-10-08 12:34

美企Q3財報不妙 股市有壓

2019-10-08 00:26

美中貿易談判樂觀情緒消退 美股早盤大跌300點

2019-10-08 22:12

前美駐聯合國大使海理砲轟川普：置盟友於死地

2019-10-08 17:17

空安漏洞 她沒身分證、登機證混上達美班機

2019-10-08 14:23

2019日本「最可愛女高中生10強」出爐！網劣評如潮：少子化影響真大

2019-10-08 21:01

白宮證實 美中談判10日登場

2019-10-07 23:41

莫迪最怕的是它！大數據也難救的印度「洋蔥之亂」

2019-10-08 15:53

若庫德族釋放萬名戰俘 IS恐東山再起

2019-10-08 00:03

彭博：白宮正在討論限制美國退休金基金投資中國大陸

2019-10-08 19:42

蓄意誤導737 MAX資訊 西南航空飛行員控告波音

2019-10-08 14:14

英相強生脫歐三不 圖斯克怒「你到底想怎樣？」

2019-10-08 22:09

GE公司凍結養老金 2萬員工望錢興嘆

2019-10-08 15:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top