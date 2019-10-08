親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
諾貝爾獎揭曉
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

北京出招！挺港風波鬧大 央視宣布暫停NBA賽事轉播

陸台旅客怎麼分？日本Youtuber精闢分析兩方差異

阿聯酋解除對黎制裁 中東大國角力

2019-10-08 15:21台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

黎巴嫩總理哈里里希望透過阿聯酋幫助，讓黎巴嫩擺脫經濟衰退。（Photo by 克...
黎巴嫩總理哈里里希望透過阿聯酋幫助，讓黎巴嫩擺脫經濟衰退。（Photo by 克里姆林宮）
分享

黎巴嫩經濟面臨危機，需要阿聯酋幫忙！」黎巴嫩總理哈里里7日與阿聯酋國王碰面時，表達希望阿聯酋幫忙，資助該國國庫。阿聯酋承諾會幫助黎巴嫩，並取消了自2016年以來的旅遊禁令。由於黎巴嫩目前的主要反對黨真主黨背後是伊朗撐腰，中東的大國之爭反應在這個經濟快崩潰的小國上。

經濟壓力大

根據《半島電視台》報導，由於黎巴嫩現在的經濟面臨極大下行壓力，總理哈里里在7日與阿聯酋王儲扎耶德會面時，表達希望阿聯酋能夠幫助黎巴嫩，為該國中央銀行注資，王儲雖然沒有馬上答應，但釋放正面訊息給黎巴嫩，承諾會放緩該國經濟壓力，幫助其度過難關。

黎巴嫩長期以來低成長、基礎建設破爛以及承擔高額國債下，已拖垮該國經濟。使得政府承諾會進行長期改革，希望透過他國挹注資金，改善該國的基礎建設與發展再生能源，才有利吸引外國投資。阿聯酋首先取消旅遊禁令，便是釋放利多的第一步，阿里里對此也表示，樂觀期待後續更多政策的推出。

真主黨恐接管黎巴嫩

《半島》分析，阿聯酋與沙烏地兩國其實都很關心黎巴嫩的狀況，由於該國在敘利亞旁邊，而且國內的反對黨真主黨具有強大軍事實力，並有伊朗撐腰的情況下，爭取現任對西方友善的哈里里持續掌權對兩個阿拉伯大國來說非常重要。雖然目前沒有正式簽訂協議，黎國總理阿里里仍努力向阿國爭取。

《國土報》也提到，黎巴嫩崩壞的經濟也引發許多民眾上街示威，國家雖然公布法律，要求部門執行預算透明，但執行率非常低，而且政府面對國內一片混亂顯得束手無策。

《國土報》警告，如果黎巴嫩無法迅速整頓經濟局勢，真主黨將會趁勢接管國家，中東周圍的國家將會再度籠罩在真主黨的恐怖主義之下。

【更多精采內容，詳見

黎巴嫩阿聯酋
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

2台男涉逾200億日圓毒品案 遭日地院判8到10年

2019-10-08 14:50

影／瑞典王室瘦身！除名5位孫子女 免花納稅錢供養

2019-10-08 13:19

「你和歐巴馬一樣爛！」川普背棄敘利亞庫德人，共和黨集體暴怒

2019-10-08 12:30

川普自敘利亞撤軍 兩黨同聲痛批

2019-10-08 14:04

英擬棄置鑽油平台 德批：如定時炸彈

2019-10-08 13:58

日航機長接連酒測超標 日本政府二度祭改善命令

2019-10-08 12:37

3道防火牆！面臨彈劾的川普 不會像尼克森被逼宮

2019-10-08 10:00

默許土耳其出兵敘利亞 川普警告「別太超過」

2019-10-08 08:25

俄國首次透過北極航線 向大陸運送礦物肥

2019-10-08 00:58

若庫德族釋放萬名戰俘 IS恐東山再起

2019-10-08 00:03

美背棄庫德族 默許土耳其進軍

2019-10-07 23:58

川普政府默允土國出兵敘北　庫德族痛批美「背後捅刀」

2019-10-07 23:10

撤軍敘國挨轟拋棄盟友 川普辯：需擺脫荒謬無休止戰爭

2019-10-07 22:44

印太策略圍堵中國？印度前外交次長：印度的想法不一樣

2019-10-07 18:26

刪一中條款不成 布拉格解除北京姐妹市關係

2019-10-07 18:03

抗議貪腐超越宗教黨派 伊拉克反政府示威一次看

2019-10-07 17:46

放生6千IS戰犯？美國背叛庫德人，同意土耳其進攻敘利亞

2019-10-07 17:37

美國開始從敘利亞北部撤軍 庫德族控美國未盡責

2019-10-07 16:59

科索沃國會選舉變天 反對黨料將籌組聯合政府

2019-10-07 16:09

葡社會黨贏國會大選 籌組左派政府

2019-10-07 16:03

南韓民調：文在寅支持率 跌至44.4%

2019-10-07 14:26

背棄盟友！美國默允土耳其出兵敘利亞 拋棄戰友庫德族

2019-10-07 14:16

強生新脫歐方案 馬克宏退貨

2019-10-07 14:12

北韓漁船與日取締船碰撞 日方救起10多人

2019-10-07 13:50

萬安灘因探勘石油與中對峙 越南學者籲提交聯合國安理會

2019-10-07 13:13

科索沃國會改選 2反對黨各拿30%得票率

2019-10-07 13:06

伊拉克示威百死6000傷 總理軟化推改革

2019-10-07 12:39

點名專制國家迫害 蓬佩奧籲各國促進宗教自由

2019-10-02 21:03
看更多

熱門文章

刪一中條款不成 布拉格解除北京姐妹市關係

2019-10-07 18:03

《小丑》每殺一人就拍手 電影院內男被警方請離

2019-10-07 15:49

莫雷一張圖 害慘NBA在大陸經營數十年的數十億美元商機

2019-10-08 09:57

諾貝爾醫學獎揭曉 英美三人獲獎

2019-10-07 17:39

美闢新戰場 以人權為由將海康威視等8家公司列入黑名單

2019-10-08 06:39

影／奪命公廁！毒氣超標60倍 韓女高中生上廁所被臭死

2019-10-07 18:19

諾貝爾生醫獎揭曉 三得主解開腫瘤缺氧新生之謎

2019-10-07 20:24

美中10日貿易談判…北京強硬「關鍵兩點」不退讓

2019-10-07 23:54

女子腿部中槍 槍手是7個月大拉布拉多犬！

2019-10-08 08:06

誤判嬰兒為死胎 無良醫懶改死亡證明送殮房致凍死

2019-10-07 19:59

30歲婦人喝一口可樂竟昏迷3天 她親揭問題出在這

2019-10-08 10:52

俄國首次透過北極航線 向大陸運送礦物肥

2019-10-08 00:58

衰退警訊…德訂單縮水 日經濟惡化

2019-10-07 23:51

新發現！土星取代木星 成為太陽系中衛星最多行星

2019-10-08 09:43

白宮宣布 美中貿談10月10日在華府復談

2019-10-07 21:48

3道防火牆！面臨彈劾的川普 不會像尼克森被逼宮

2019-10-08 10:00

印太策略圍堵中國？印度前外交次長：印度的想法不一樣

2019-10-07 18:26

不違憲！紐約聯邦法官裁定 川普要交稅表給曼哈頓檢方

2019-10-07 22:06

川普政府默允土國出兵敘北　庫德族痛批美「背後捅刀」

2019-10-07 23:10

義大利歌劇男高音喬達尼逝世 享年56歲

2019-10-07 20:40

紐時社論：NBA風波顯示美企對中國「沉默是金」

2019-10-08 11:30

川普表示香港若出現「不好」結果 將損害美中談判

2019-10-08 07:24

研究細胞運用氧氣獲肯定 諾貝爾醫學獎得主簡介

2019-10-07 19:51

美股又轉悲觀 中美貿易會談臨近市場不敢抱太大期望

2019-10-08 07:08

美背棄庫德族 默許土耳其進軍

2019-10-07 23:58

美國開始從敘利亞北部撤軍 庫德族控美國未盡責

2019-10-07 16:59

默許土耳其出兵敘利亞 川普警告「別太超過」

2019-10-08 08:25

影／瑞典王室瘦身！除名5位孫子女 免花納稅錢供養

2019-10-08 13:19

電話門更強吹哨者出面 也是情報人員

2019-10-08 00:09

撤軍敘國挨轟拋棄盟友 川普辯：需擺脫荒謬無休止戰爭

2019-10-07 22:44

諾獎破解細胞抗缺氧 助抑腫瘤轉移

2019-10-07 23:54

抗癌新曙光 諾貝爾醫學獎 美英3人同享

2019-10-07 23:37

小摩：美股修正已完成一半

2019-10-08 00:25

美企Q3財報不妙 股市有壓

2019-10-08 00:26

羅傑斯：美元已走向末日，但還可以賺它一波泡沫

2019-10-07 23:08

山區尋「佛教外星人」 泰國UFO迷堅信冥想能對話

2019-10-07 16:09

第二吹哨者出現 烏克蘭門白熱化

2019-10-07 19:09

日本關西去年遭颱風重創 哈吉貝恐直撲

2019-10-07 19:11

走到哪連到哪！2022年Wi-Fi將覆蓋首爾市全境

2019-10-07 22:35

諾貝爾醫學獎英美三人同享 研究成果有助抗癌

2019-10-07 22:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top