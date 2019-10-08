阿聯酋解除對黎制裁 中東大國角力

2019-10-08 15:21 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



黎巴嫩總理哈里里希望透過阿聯酋幫助，讓黎巴嫩擺脫經濟衰退。（Photo by 克里姆林宮） 分享 facebook

「黎巴嫩經濟面臨危機，需要阿聯酋幫忙！」黎巴嫩總理哈里里7日與阿聯酋國王碰面時，表達希望阿聯酋幫忙，資助該國國庫。阿聯酋承諾會幫助黎巴嫩，並取消了自2016年以來的旅遊禁令。由於黎巴嫩目前的主要反對黨真主黨背後是伊朗撐腰，中東的大國之爭反應在這個經濟快崩潰的小國上。

經濟壓力大

根據《半島電視台》報導，由於黎巴嫩現在的經濟面臨極大下行壓力，總理哈里里在7日與阿聯酋王儲扎耶德會面時，表達希望阿聯酋能夠幫助黎巴嫩，為該國中央銀行注資，王儲雖然沒有馬上答應，但釋放正面訊息給黎巴嫩，承諾會放緩該國經濟壓力，幫助其度過難關。

黎巴嫩長期以來低成長、基礎建設破爛以及承擔高額國債下，已拖垮該國經濟。使得政府承諾會進行長期改革，希望透過他國挹注資金，改善該國的基礎建設與發展再生能源，才有利吸引外國投資。阿聯酋首先取消旅遊禁令，便是釋放利多的第一步，阿里里對此也表示，樂觀期待後續更多政策的推出。

真主黨恐接管黎巴嫩

《半島》分析，阿聯酋與沙烏地兩國其實都很關心黎巴嫩的狀況，由於該國在敘利亞旁邊，而且國內的反對黨真主黨具有強大軍事實力，並有伊朗撐腰的情況下，爭取現任對西方友善的哈里里持續掌權對兩個阿拉伯大國來說非常重要。雖然目前沒有正式簽訂協議，黎國總理阿里里仍努力向阿國爭取。

《國土報》也提到，黎巴嫩崩壞的經濟也引發許多民眾上街示威，國家雖然公布法律，要求部門執行預算透明，但執行率非常低，而且政府面對國內一片混亂顯得束手無策。

《國土報》警告，如果黎巴嫩無法迅速整頓經濟局勢，真主黨將會趁勢接管國家，中東周圍的國家將會再度籠罩在真主黨的恐怖主義之下。

【更多精采內容，詳見 】