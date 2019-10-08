川普自敘利亞撤軍 兩黨同聲痛批

2019-10-08 14:04 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 陳韻涵 ／綜合報導



白宮宣布將自敘利亞北部撤軍，被指出背棄庫德族人。圖為庫德族士兵與美軍交談。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普7日突然宣布自敘利亞北部撤軍，形同放任土耳其進軍，不僅背棄盟友庫德族人，更惹怒兩黨國會議員，紛紛呼籲川普收回成命；川普則推文回應各方批評稱，土耳其若做得太超過，將「徹底毀滅」土耳其經濟。

一向力挺川普的參院多數黨領袖麥康諾罕見地公開批評川普，稱絕大多數參議員不同意川普突然撤軍的決定，他將帶頭反對。

麥康諾說，「自敘利亞魯莽撤軍只會讓俄羅斯、伊朗和阿塞德政權得利，增加伊斯蘭國（IS）等恐怖組織重建的風險。」他在聲明中呼籲川普「實踐美國領導風範」，重新思考撤軍計畫，並呼應其他共和黨人對川普的譴責。

川普撤軍決定，引發共和黨重量級成員排山倒海的反對聲浪，也是川普上任以來，遭逢同黨盟友最尖銳的批評。

參院司法委員主席葛理漢形容此舉是「形成中的災難」，他除對川普喊話外，將呼籲國會撤回美軍從土耳其與敘利亞邊境撤軍的決定。

葛理漢長期支持華府主要盟友對抗伊斯蘭國，他說：「美國榮耀將因為背棄庫德族，出現汙點。」

民主黨總統提名參選人、聯邦參議員桑德斯推文寫道，雖然支持終結美國軍事干預中東，但川普「極不負責的宣布，很可能帶來苦難和動盪。」

眾院共和黨第三號人物麗莎．錢尼推文寫道，「從敘利亞北部撤軍是天大錯誤，可能危及我們對抗伊斯蘭國的努力並威脅美國安全。」

川普推文寫道：「若土耳其做了讓我偉大又無與倫比的智慧認為太超過的事，我將完全摧毀並消滅土耳其經濟（我曾做過）！」