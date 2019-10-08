親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
諾貝爾獎揭曉
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

北京出招！挺港風波鬧大 央視宣布暫停NBA賽事轉播

川普自敘利亞撤軍 兩黨同聲痛批

2019-10-08 14:04聯合晚報 編譯陳韻涵／綜合報導

白宮宣布將自敘利亞北部撤軍，被指出背棄庫德族人。圖為庫德族士兵與美軍交談。 美聯...
白宮宣布將自敘利亞北部撤軍，被指出背棄庫德族人。圖為庫德族士兵與美軍交談。 美聯社
分享

美國總統川普7日突然宣布自敘利亞北部撤軍，形同放任土耳其進軍，不僅背棄盟友庫德族人，更惹怒兩黨國會議員，紛紛呼籲川普收回成命；川普則推文回應各方批評稱，土耳其若做得太超過，將「徹底毀滅」土耳其經濟。

一向力挺川普的參院多數黨領袖麥康諾罕見地公開批評川普，稱絕大多數參議員不同意川普突然撤軍的決定，他將帶頭反對。

麥康諾說，「自敘利亞魯莽撤軍只會讓俄羅斯、伊朗和阿塞德政權得利，增加伊斯蘭國（IS）等恐怖組織重建的風險。」他在聲明中呼籲川普「實踐美國領導風範」，重新思考撤軍計畫，並呼應其他共和黨人對川普的譴責。

川普撤軍決定，引發共和黨重量級成員排山倒海的反對聲浪，也是川普上任以來，遭逢同黨盟友最尖銳的批評。

參院司法委員主席葛理漢形容此舉是「形成中的災難」，他除對川普喊話外，將呼籲國會撤回美軍從土耳其與敘利亞邊境撤軍的決定。

葛理漢長期支持華府主要盟友對抗伊斯蘭國，他說：「美國榮耀將因為背棄庫德族，出現汙點。」

民主黨總統提名參選人、聯邦參議員桑德斯推文寫道，雖然支持終結美國軍事干預中東，但川普「極不負責的宣布，很可能帶來苦難和動盪。」

眾院共和黨第三號人物麗莎．錢尼推文寫道，「從敘利亞北部撤軍是天大錯誤，可能危及我們對抗伊斯蘭國的努力並威脅美國安全。」

川普推文寫道：「若土耳其做了讓我偉大又無與倫比的智慧認為太超過的事，我將完全摧毀並消滅土耳其經濟（我曾做過）！」

川普土耳其伊斯蘭國敘利亞
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

2台男涉逾200億日圓毒品案 遭日地院判8到10年

2019-10-08 14:50

影／瑞典王室瘦身！除名5位孫子女 免花納稅錢供養

2019-10-08 13:19

「你和歐巴馬一樣爛！」川普背棄敘利亞庫德人，共和黨集體暴怒

2019-10-08 12:30

阿聯酋解除對黎制裁 中東大國角力

2019-10-08 15:21

英擬棄置鑽油平台 德批：如定時炸彈

2019-10-08 13:58

日航機長接連酒測超標 日本政府二度祭改善命令

2019-10-08 12:37

3道防火牆！面臨彈劾的川普 不會像尼克森被逼宮

2019-10-08 10:00

默許土耳其出兵敘利亞 川普警告「別太超過」

2019-10-08 08:25

俄國首次透過北極航線 向大陸運送礦物肥

2019-10-08 00:58

若庫德族釋放萬名戰俘 IS恐東山再起

2019-10-08 00:03

美背棄庫德族 默許土耳其進軍

2019-10-07 23:58

川普政府默允土國出兵敘北　庫德族痛批美「背後捅刀」

2019-10-07 23:10

撤軍敘國挨轟拋棄盟友 川普辯：需擺脫荒謬無休止戰爭

2019-10-07 22:44

印太策略圍堵中國？印度前外交次長：印度的想法不一樣

2019-10-07 18:26

刪一中條款不成 布拉格解除北京姐妹市關係

2019-10-07 18:03

抗議貪腐超越宗教黨派 伊拉克反政府示威一次看

2019-10-07 17:46

放生6千IS戰犯？美國背叛庫德人，同意土耳其進攻敘利亞

2019-10-07 17:37

美國開始從敘利亞北部撤軍 庫德族控美國未盡責

2019-10-07 16:59

科索沃國會選舉變天 反對黨料將籌組聯合政府

2019-10-07 16:09

葡社會黨贏國會大選 籌組左派政府

2019-10-07 16:03

南韓民調：文在寅支持率 跌至44.4%

2019-10-07 14:26

背棄盟友！美國默允土耳其出兵敘利亞 拋棄戰友庫德族

2019-10-07 14:16

強生新脫歐方案 馬克宏退貨

2019-10-07 14:12

北韓漁船與日取締船碰撞 日方救起10多人

2019-10-07 13:50

萬安灘因探勘石油與中對峙 越南學者籲提交聯合國安理會

2019-10-07 13:13

科索沃國會改選 2反對黨各拿30%得票率

2019-10-07 13:06

伊拉克示威百死6000傷 總理軟化推改革

2019-10-07 12:39

點名專制國家迫害 蓬佩奧籲各國促進宗教自由

2019-10-02 21:03
看更多

熱門文章

刪一中條款不成 布拉格解除北京姐妹市關係

2019-10-07 18:03

莫雷一張圖 害慘NBA在大陸經營數十年的數十億美元商機

2019-10-08 09:57

諾貝爾醫學獎揭曉 英美三人獲獎

2019-10-07 17:39

美闢新戰場 以人權為由將海康威視等8家公司列入黑名單

2019-10-08 06:39

影／奪命公廁！毒氣超標60倍 韓女高中生上廁所被臭死

2019-10-07 18:19

諾貝爾生醫獎揭曉 三得主解開腫瘤缺氧新生之謎

2019-10-07 20:24

美中10日貿易談判…北京強硬「關鍵兩點」不退讓

2019-10-07 23:54

女子腿部中槍 槍手是7個月大拉布拉多犬！

2019-10-08 08:06

誤判嬰兒為死胎 無良醫懶改死亡證明送殮房致凍死

2019-10-07 19:59

30歲婦人喝一口可樂竟昏迷3天 她親揭問題出在這

2019-10-08 10:52

俄國首次透過北極航線 向大陸運送礦物肥

2019-10-08 00:58

衰退警訊…德訂單縮水 日經濟惡化

2019-10-07 23:51

新發現！土星取代木星 成為太陽系中衛星最多行星

2019-10-08 09:43

白宮宣布 美中貿談10月10日在華府復談

2019-10-07 21:48

3道防火牆！面臨彈劾的川普 不會像尼克森被逼宮

2019-10-08 10:00

印太策略圍堵中國？印度前外交次長：印度的想法不一樣

2019-10-07 18:26

不違憲！紐約聯邦法官裁定 川普要交稅表給曼哈頓檢方

2019-10-07 22:06

川普政府默允土國出兵敘北　庫德族痛批美「背後捅刀」

2019-10-07 23:10

義大利歌劇男高音喬達尼逝世 享年56歲

2019-10-07 20:40

紐時社論：NBA風波顯示美企對中國「沉默是金」

2019-10-08 11:30

川普表示香港若出現「不好」結果 將損害美中談判

2019-10-08 07:24

研究細胞運用氧氣獲肯定 諾貝爾醫學獎得主簡介

2019-10-07 19:51

美股又轉悲觀 中美貿易會談臨近市場不敢抱太大期望

2019-10-08 07:08

美背棄庫德族 默許土耳其進軍

2019-10-07 23:58

美國開始從敘利亞北部撤軍 庫德族控美國未盡責

2019-10-07 16:59

影／瑞典王室瘦身！除名5位孫子女 免花納稅錢供養

2019-10-08 13:19

默許土耳其出兵敘利亞 川普警告「別太超過」

2019-10-08 08:25

電話門更強吹哨者出面 也是情報人員

2019-10-08 00:09

撤軍敘國挨轟拋棄盟友 川普辯：需擺脫荒謬無休止戰爭

2019-10-07 22:44

諾獎破解細胞抗缺氧 助抑腫瘤轉移

2019-10-07 23:54

抗癌新曙光 諾貝爾醫學獎 美英3人同享

2019-10-07 23:37

小摩：美股修正已完成一半

2019-10-08 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top