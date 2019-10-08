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俄國首次透過北極航線 向大陸運送礦物肥

2019-10-08 00:58聯合報 記者林宸誼╱即時報導

俄羅斯大型礦物肥生產商Acron公司表示，該公司首批總重量為2.3萬噸的礦物肥已經通過「北極航線」向中國大陸發貨。

俄羅斯衛星通訊社報導，本次運輸為全球首次使用「北極航線」（俄羅斯一側的北極航道）運送肥料。

俄羅斯Acron對外經濟活動的副總裁哈布拉特表示，新的路線將縮減物流開支，由於運輸時間縮短，也為俄羅斯肥料出口到亞太地區帶來新的機遇。

「北極航線」是把歐洲與遠東、亞太、北美西部連接起來的最短海上路線，能夠大大縮短歐洲、北美到亞洲的貿易距離，相比傳統的麻六甲海峽、蘇伊士運河航線可縮短三分之一的航程，被航海界稱為連接亞歐的「黃金水道」。

公開資料顯示，利用北極航道，大陸沿海諸港到北美東岸的航程，比巴拿馬運河傳統航線縮短2000到3500海里，上海以北港口到歐洲西部、北海、波羅的海等港口比傳統航線航程縮短25%到55%。

不過，由於該區域常年低溫，部分航線每年只有一至兩個月的通航期，但隨著全球氣候變暖，該條航線潛力大增，成為近年來俄羅斯力推的重大專案。

俄羅斯新羅西斯克商業海港集團3日也發布，兩艘總計裝有約20萬噸液化天然氣的環保LNG運輸船，分別於9月28日和10月2日從普里莫爾斯克港出發，沿北方海路駛往中國大陸。

北極航線和傳統航道對比。圖/俄羅斯視野微信公眾號
北極航線和傳統航道對比。圖/俄羅斯視野微信公眾號
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俄國大型礦物肥生產商Acron，首批總重量為2.3萬噸的礦物肥，已透過「北極航線...
俄國大型礦物肥生產商Acron，首批總重量為2.3萬噸的礦物肥，已透過「北極航線」向中國大陸發貨。圖/俄羅斯衛星通訊社
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航線俄羅斯北極
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