葡社會黨贏國會大選 籌組左派政府

2019-10-07 16:03 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



社會黨黨魁安東尼奧•科斯塔。(Photo by Wikimedia Commons) 分享 facebook

雖然近年來因難民問題，歐洲極右派興起，在許多國家的得票率皆創下其政黨的歷史新高，然而在葡萄牙大選中仍由現任總理安東尼奧•科斯塔領導的社會黨領先，並躍為第一大黨，不過由於得票率並未過半，得和其他左翼政黨合作籌組聯合政府。

根據《葡萄牙廣播電視公司》的統計，社會黨的得票率為36.65%，取得106席，而中間偏右的第二大黨社會民主黨僅為27.90%。2015年社會民主黨為第一大黨，卻在以社會黨為首的左翼政黨的支持下選出現任總理安東尼奧•科斯塔，四年後順利連任。

葡萄牙經濟起飛

根據《德國之聲》報導，葡萄牙經濟在2001年開始走下坡，但接受國際貨幣基金等組織的紓困後，於2014年重新站穩了腳步，旅遊業蓬勃發展，幫助國家將失業率降到2002年的水準。在穩定的經濟成長步伐中，社會黨也不像其他左翼政黨大增政府支出，而是謹守著歐盟的預算規定。

站在極右浪潮下

《德國之聲》也指出，受到極右派浪潮的衝擊，當前歐洲的左翼政黨大多不得民心，德國、法國、荷蘭、奧地利等國的左翼政黨萎靡不振，英國的工黨正為了脫歐的議題爭執不休，僅在北歐福利國家如丹麥和瑞典，與伊比利半島的西班牙和葡萄牙，左翼政黨才有足夠力量。

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