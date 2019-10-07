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加拿大企業家自掏腰包 助300敘利亞難民到加國定居

2019-10-07 15:21聯合報 記者季晶晶╱即時報導

加拿大企業家艾斯帝（Jim Estill）從電視上看到敘利亞內戰的苦難，決心協助難民到加拿大定居，因為「這是該做的正事」。

2015年，雖然加拿大政府正努力設立官方管道，收容逃離敘利亞的難民，但艾斯蒂嫌速度太慢。他說：「我能看到正發生在敘利亞的危機，我不認為（西方國家）政府的動作夠快。」

艾斯帝決定自己動手----他自掏腰包拿出150萬加元（約台幣3543萬元），接納中東難民，將他們安置在他的家鄉----多倫多以西95公里處、人口約13.5萬的安大略省貴爾輔市（Guelph）。

拜加拿大有41年歷史的私人贊助難民計畫（PSRP）所賜，艾斯帝得償所願。PSRP原是為了馳援逃離越戰的人，允許加國公民把難民接到加拿大安置，但贊助人必須負責這些難民抵加第一年的各項開銷。

所以，前50個遷居貴爾輔的敘利亞家庭，費用全由艾斯帝埋單。有些人住在他家，他另外動員了教會團體、800位貴爾輔市志工，並與當地的伊斯蘭社區密切合作。

許多市民慷慨提供空房間，或協助尋找空的公寓，救世軍帶頭募捐衣物，幫助難民安度加國寒冬。

在此同時，艾斯帝為每個難民家庭找英語和阿拉伯語教師，讓小孩能註冊入學，大人能開始找工作，展開異國生活。

艾斯帝自己經營的家電公司Danby提供難民28個全職工作，他同時為其他敘利亞人做保，讓他們能在貴爾輔開店營生。

截至今日，艾斯帝共贊助89個敘利亞家庭，總人數超過300。

曾在敘國大城荷姆斯空襲時遭砲彈碎片擊中的阿貝德，2016年逃離故鄉，現住貴爾輔，妻子在市中心開了家襪子專賣店，兩人對艾斯帝表達由衷的感激。

現年62歲的艾斯帝今年3月因善行獲頒加拿大勳章。

艾斯帝1980年畢業於滑鐵盧大學，擁有工程學位。他很快離開受雇企業的生活，用汽車後車廂載電腦四處銷售。他的生意在接下來24年持續成長，直到2004年以5,600萬美元（約台幣17.5億元）賣給美國科技業者Synnex。他曾擔任黑莓機製造商RIM公司創立初期的董事，並擁有其他多項投資。

2015年，艾斯帝出任Danby執行長，兩年後買下這家公司。Danby的產品包括洗衣機、冰箱、洗碗機和空調。

加拿大企業家艾斯帝（右二）協助超過300名敘利亞難民到加拿大定居。圖／取自聯合國...
加拿大企業家艾斯帝（右二）協助超過300名敘利亞難民到加拿大定居。圖／取自聯合國難民署網站
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艾斯帝（右）自己經營的家電公司Danby提供難民28個全職工作。圖／取自聯合國難...
艾斯帝（右）自己經營的家電公司Danby提供難民28個全職工作。圖／取自聯合國難民署網站
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加拿大企業家艾斯帝共協助超過300名敘利亞難民到加拿大定居。取自推特@jimes...
加拿大企業家艾斯帝共協助超過300名敘利亞難民到加拿大定居。取自推特@jimestill
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難民加拿大敘利亞
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