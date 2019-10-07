伊拉克示威百死6000傷 總理軟化推改革

2019-10-07 12:39 世界日報 編譯中心╱綜合6日電



伊拉克反政府示威1日在首都巴格達爆發，之後蔓延至南部其他城鎮。伊拉克內政部發言人馬安6日透過國營電視台表示，在不到一周的動亂中，至少有104人遭殺害、6000多人受傷。聯合國呼籲終結暴力，終止無謂的殺害。總理馬帝宣布一系列改革措施，以回應連日的示威。

伊拉克示威逾百死，總理軟化推改革。 路透社 分享 facebook

聯合國駐伊拉克高階官員普拉斯哈爾特（Jeanine Hennis-Plasschaert）5日說：「5天都傳出死傷報告。這必須停止。」她並形容暴力情事是「無謂的殺害」，幕後主使必須負起責任。當局則直指朝民眾開槍的是身分不明的狙擊手，他們已著手搜查住宅區，揪出幕後主嫌。

伊拉克總理馬帝5日晚召開緊急內閣會議，達成一份內容涵蓋17項要點的改革方案，一改當局數日前宣布的不明確改革承諾。這份改革方案包括發給貧戶房屋補助、給予失業者給付與職訓，以及規劃小額貸款給失業青年。

路透報導，馬安6日在記者會上指出，死者中有8名安全部隊成員，抗議人士還放火焚燒51棟公共建築及8間政黨總部。馬安還說，示威抗議期間，伊拉克政府部隊並沒有直接向示威群眾開火。另外，據報有不明組織攻擊數間當地和國際新聞機構的辦公室，馬安對此表示，當局譴責所有針對媒體機構的攻擊。政府又將在衝突中被殺者稱為烈士，並向死者家人給予特別福利。

這波反政府示威的規模讓伊拉克當局感到震驚，激進組織伊斯蘭國（IS）瓦解2年後，國內治安雖比數年前改善，但貪腐橫行，殘破不堪的基礎建設尚未重建，就業機會依然僧多粥少，年輕人失業率高達25%。