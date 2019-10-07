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日本漁業取締船與北韓漁船相撞 20名船員落海狀況不明

2019-10-07 11:30聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

日本NHK報導，日本水產廳今天表示，一艘日方的漁業取締船與北韓一艘大型漁船發生相撞事故，造成北韓20名船員落海。

日本海上保安廳指出，7日上午9時10分（台灣時間10時10分）接獲水產廳通報，距離石川縣能登半島約350公里的西北海面處發生意外，漁業取締船與北韓漁船相撞，北韓漁船進水，約有20名船員掉入海中。

海上保安廳已派出巡邏船趕往現場，將詳細確認狀況。

日本水產廳今天表示，一艘日方的漁業取締船與北韓一艘大型漁船發生相撞事故。圖截自G...
日本水產廳今天表示，一艘日方的漁業取締船與北韓一艘大型漁船發生相撞事故。圖截自Google Map
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