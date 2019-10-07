馬克宏要強生本周前修改脫歐提案 談判破裂可能性增

2019-10-07 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國首相強生上周向歐盟提出新版脫歐方案，但歐盟不滿意，英國衛報6日報導，法國總統馬克宏要求強生在本周末之前，徹底修改他的脫歐方案，此舉增加雙方幾天內談判破裂的可能性。

英國上周提出的脫歐方案不被歐盟視為達成協議的基礎，馬克宏強調，英國應在即將登場的歐盟峰會前再三考慮。

在馬克宏拒絕與強生當面會晤後，6日與強生通電話時表示，強生只能與歐盟負責脫歐談判的代表巴尼耶（Michel Barnier）談。

法國愛麗舍宮一名官員提到該通電話會議時說，「強生提出最新方案。（馬克宏）總統告訴他，未來幾天應該迅速與巴尼耶的團隊繼續談判，以便在本周末評估是否有可能遵循歐盟原則」。

巴尼耶先前已表示，就英國迄今為止提出的方案，他未獲歐盟27個成員國授權與英國達成協議。

英國脫歐事務首席談判代表佛洛斯特（David Frost）也一再被告知，在10月17日的歐盟峰會上，各國領袖 不會進行最後一刻的談判。

英國上周提出的新版脫歐方案將恢復北愛爾蘭與愛爾蘭之間的關稅邊界，而且在北愛爾蘭議會決定留在歐盟單一市場後，北愛民主統一黨擁有否決權。