伊拉克示威延燒 緊急國會恐遭杯葛

2019-10-06 19:04 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



伊拉克反政府示威傷亡人數持續攀升。(photo by 影片截圖) 分享 facebook 伊拉克反政府示威延燒至第5日，死亡人數已近百，受傷人數則逼近4,000人。面對這場因高失業率與政府腐敗引起的抗爭，軍方動用了水砲車、催淚瓦斯及實彈。另一方面，預計於6日召開的緊急國會，在什葉派領袖穆克塔達•薩德爾的鼓吹下，很有可能會被杯葛。

各階層自發性抗爭

這場示威運動為橫跨各個年齡層、政黨與宗教派別的自發性草根運動，主要集中在巴格達和南部的什葉派地區。自從美伊戰爭與聯合國制裁以來，伊拉克的政經局勢動盪不斷，在IS被擊潰之後伊拉克雖享有短暫的平穩，經濟卻不見起色，《英國廣播公司》指出，失業率在去年攀升至7.9%，青年失業率則近兩倍。

根據《英國廣播公司》報導，面對多日的衝突，總理馬赫迪於4日出面宣稱，解決這些問題沒有萬靈丹，但他同時承諾立法給予貧戶一定的基本收入。伊拉克國會的發言人也於5日宣稱，政府將想辦法肅貪和振興經濟。

總理恐無力改革

根據《半島電視台》報導，什葉派領袖同時也是國會最大政黨聯盟的領袖穆克塔達•薩德爾宣稱，在政府提出具體方案滿足示威者要求前，將會杯葛於6日召開的緊急國會會議。

中東論壇的分析師塔米認為，伊拉克的經濟太過倚重石油出口，政府部門普遍臃腫與腐敗，私人企業則太過弱小，需要更激進的改革。皇家國際事務研究所的分析師曼塞注意到伊拉克的政黨力量強過政府機構的力量，身為總理的馬赫迪沒有所屬政黨，恐難發揮力量改革。

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