英相強生放話：就算女王趕我走 我也會抗命

2019-10-06 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



英相強生7月在白金漢宮面見女王伊麗莎白二世，女王正式承認他為新首相。（路透） 分享 facebook 英國周日泰晤士報報導，英國首相強生的高級幕僚透露，如果女王伊麗莎白二世把強生趕下台，強生會抗命。

泰晤士報說，就算歐盟拒絕強生的脫歐計畫，就算英國國會議員用不信任投票把強生政府拉下台，並同意讓另外的人選取代他成為臨時首相，強生也不會下台。

保守黨一名高級成員說：「除非警方拿著逮捕狀出現在首相府門口，否則強生不會離開首相府。」

泰晤士報說，上次英國君主把首相趕下台，是在1834年。