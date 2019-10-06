教宗任命13樞機主教 反映教會願景

2019-10-06 18:43 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



教宗方濟各5日一口氣任命13名樞機主教，展現他對未來教會的願景。（photo by Wikimedia） 分享 facebook 教宗方濟各5日任命13位樞機主教，反應了自己對未來教會的走向與願景。從13名新樞機主教的立場可以發現教宗較支持反民粹、歡迎同性戀天主徒、鼓勵與穆斯林的交流，同時也希望能有更多非傳統天主教國家的主教進入教會最高決策機構。

一次任命13名主教

根據《路透社》報導，方濟各此次一口氣任命了13名樞機主教，全都與方濟各本人享有共同的願景，或是對社會議題有相同立場，被認為是要形塑未來的教會走向。樞機主教在天主教會中地位僅次教宗，歷屆教宗也是由樞機中選出，因此地位十分重要。

在這次新任命的13名樞機主教中，有10名年齡在80歲以下，有資格參加教宗選舉會議。除了傳統天主教信仰眾多的國家如西班牙外，這次的主教國籍還包含了民主剛果、安哥拉、印尼、摩洛哥、古巴和瓜地馬拉等國，體現了「教會向全球推廣教務」的宗旨。

各有特色展教宗願景

《CNN》指出，西班牙籍的吉索德、摩洛哥籍的羅梅羅、印尼籍的蘇哈約與英國籍的費茲傑羅德都與穆斯林有大量的接觸，或是身處在穆斯林為大眾信仰的國家中，將代表教宗，在世界各大洲作為天主教與其他宗教的溝通橋樑。

義大利籍的祖皮在此次任命中特別亮眼，因為他是同性戀天主徒的擁護者，曾特別撰文說明教會可以如何向同性戀社群傳教。盧森堡籍的霍勒利希與瓜地馬拉籍的拉瑪茲尼則是因其支持移民、對抗民粹而聞名。

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