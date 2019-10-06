美國與希臘關係趨緊密 簽共同防禦協議

2019-10-06 18:42 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



美國與希臘於5日簽署一份新修訂的共同合作防禦協議。(photo by Wikimedia Commons) 分享 facebook 美國與希臘簽署共同防禦協議！美國與希臘於5日簽署一份新修訂的共同合作防禦協議，分析師說，這項協議可提升希臘對美國的戰略價值，也能讓美國對希臘的軍事設備進行投資。一般認為，希臘與美國交好，跟美國與土耳其關係惡化有很大的關係。

美希互利

根據《半島電視台》報導，美國國務卿龐培歐在6日的簽署儀式過後表示，美希關係從未如此緊密。這是希臘第一次同意簽署不須每年更新的無限期協議，而美軍也將擴展第六艦隊在克里特島的基地，並且在希臘中部建立無人機基地與永久性的直升機訓練設備。

由於經歷8年的經濟危機，希臘的國防預算已幾乎被減去一半，因此希臘預期美國的投資能讓軍隊使用更好的設備。最重要的是，美國未來可能在希臘東北部的亞歷山卓波利建立新的海軍與空軍基地，以便向屬北大西洋公約組織的保加利亞與羅馬尼亞提供支援。如此一來，美國便不須再走受到土耳其控制的伊斯坦堡海峽。

美土交惡

這一切都起源於5月，土耳其派船到歐盟成員國賽普勒斯附近海域進行鑽探，被歐盟與賽國視為侵犯賽國專屬經濟區的行為。根據《路透社》報導，賽普勒斯將開始開採東地中海的石油與天然氣，近年來也與希臘、以色列組成政治與能源上的聯盟，讓土耳其感到不滿。

對此，龐培歐於5日表示，美國已經選好邊站。他清楚聲明，在國際海域中進行任何行為，都受到許多規定規範著，接著表示，已告知土耳其非法鑽探是不能被接受的。

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