殺警兇手似激進份子 法內政部遭批失職

2019-10-06



法國檢察官發現殺警兇手阿爾彭在行兇前就已成為伊斯蘭極端份子,才會有行刺慘案的發生。(photo by jackmac34 via pixabay, used under CC License) 分享 facebook 法國反恐檢察官表示,殺警兇手阿爾彭有成為激進份子的傾向,一席話也讓遲遲不願將此案定調為恐攻的法國內政部挨批失職。檢察官理查指出,阿爾彭在行兇前數日曾與極保守主義的薩拉菲運動份子接觸。法國政壇則痛批內政部長無能,要求其辭職負責。

一名任職於法國警察總部的電腦工程師阿爾彭3日持刀攻擊同事與職員共殺害4人並重傷1人,後遭一名24歲的實習警員拔槍射殺。此案因發生在警察總部內,且該處據觀光勝地巴黎聖母院僅幾個街區,因此受法國國內關切。

兇手已向極端伊斯蘭靠攏

根據《英國廣播公司》報導,阿爾彭為在警察總部工作的電腦工程師,但在過去數月中開始與極保守主義的薩拉菲運動份子接觸,也改變了衣著與行為舉止,應已經轉化為伊斯蘭教,並成為激進份子。

法國反恐檢察官理查表示,阿爾彭在行兇前數小時曾與其妻子用簡訊討論宗教信仰,他也認同2015年查理週刊事件中兇手行兇的理念。他雖未正式將此案定調為恐怖攻擊,但也與案發一開始法國警方的初步判斷大相逕庭。

法內政部挨批失職

《華盛頓郵報》指出,理查此話一出,馬上引來國內政壇排山倒海的抨擊。事件發生之初,法國當局對此案態度十分謹慎,遲遲不願將此事定調為恐攻,內政部長卡斯塔內甚至向記者表示,阿爾彭並沒有展現出任何不正常的舉止。

共和黨議員塔蒂就表示,卡斯塔內要不是知情不報,不然就是完全無能,連這種事都不知道。社會黨議員哈比卜也向《世界報》表示,這件事顯示了法國警方在招募人員時的重大瑕疵,才會導致慘案發生。

