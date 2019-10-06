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和平協議見轉機？ 塔利班會唔美國特使

2019-10-06 15:17台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

美國特使哈利勒扎德日前與塔利班代表會談。（photo by US Embassy...
美國特使哈利勒扎德日前與塔利班代表會談。（photo by US Embassy Kabul Afghanistan via Flickr, used under CC License）
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美國與塔利班在和平協議破滅後，首度破冰會面！阿富汗民兵組織塔利班4日見了美國特使哈利勒扎德，雙方在巴基斯坦進行一個多小時的會談，目的主要在建立互信，這是自美國總統川普上個月中斷和平談判以來，美國與塔利班的首次已知會談。

和平協商有望重啟

根據《路透社》報導，巴基斯坦外交部長庫雷希指出，塔利班在川普上個月中斷和平談判前，就已經願意接受當時的暫定協議，而4日的這次會談也顯示塔利班急切想恢復協商的立場。

本次與會成員對會議內容保密到家，一位不具名巴基斯坦官員表示，「塔利班官方和哈利勒扎德進行會談⋯⋯ 我能說的是，巴基斯坦在說服雙方恢復和平談判上，將扮演重要的角色，」他也提到，本次會談還沒有正式討論接下來的和平進程，而是旨在建立雙方的互信。

針對接下來的可能進展，一位巴基斯坦政府官員表示，應塔利班要求，巴國會「竭盡所能」牽線其他關係國，例如俄國與中國，來確保接下來的和平協議會是各方都能接受的，並試著讓先前被塔利班拒於門外的阿富汗加入談判。

談判於上個月中斷

根據《德國之聲》報導，美國軍隊自從2001年攻打塔利班之後，便常駐於阿富汗，現任總統川普始終對此感到不滿，希望能夠盡快撤軍，並在去年12月請求先前被指責支持塔利班的巴基斯坦協助，使雙方展開和平會談。

在進行九輪的和平談判之後，川普卻在九月初因塔利班的恐攻行為中斷雙方協商，當時塔利班在阿富汗首都喀布爾發動炸彈攻擊，造成包括一名美國士兵在內的12人死亡，也讓原本即將敲定的和平協議也臨時喊卡。

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塔利班巴基斯坦阿富汗
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