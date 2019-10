泰法官當庭舉槍自戕 抗議司法引震撼

泰國法官卡那功在呼籲司法改革後,舉槍自戕,所幸並無生命危險。(photo by Luke Air Force Base, used under CC License) 分享 facebook 泰國一名法官為了抗議司法系統不公,竟然在開庭時,在疾呼司法需改革後,當庭舉槍自盡。泰國法官卡那功當時開庭審理

五名穆斯林的殺人與持有槍械指控,他認為他遭脅迫要在缺乏證據下將5人全判有罪,因此臉書直播自己的一席演講,並在關閉直播後,選擇舉槍自盡。據了解,該法官隨後遭緊急送醫,所幸並沒有生命危險。

根據《英國廣播公司》報導,法官卡那功當時正在審理5名穆斯林被控殺人罪與持有槍械。他在審理到一個段落後,開啟臉書直播,並對著鏡頭發表了一段極為熱血的演說。他指出,懲罰一個人,應有明確且可靠的證據。他直言,司法程序應該要更透明,不然會有許多人成為代罪羔羊。

臉書直播至此就被切斷。法庭內的人表示,卡那功法官在直播結束後,隨即在前泰王的肖像前,覆誦了法官就職宣誓,旋即從袍中掏出事先藏好的手槍,舉槍自盡。法院工作人員見狀趕忙將他緊急送醫,所幸他並未擊中要害,法官目前並無生命危險。

法官卡那功確切自戕的原因仍不得而知。但英國《衛報》指出,一份應是卡那功所寫的聲明已經在社群媒體上廣為流傳。內容指出,有多名資深法官要求卡那功將5人改判有罪。「許多法官都正在遭受跟我一樣的待遇。若我不能履行職務,我寧願光榮死去。」

泰國法務部發言人則表示,卡那功明顯有私人問題且充滿壓力,才會選擇自盡,但他並未回應卡那功對於司法體系的控訴。泰國新未來黨秘書長披亞布則表示,卡那功自9月初起,就已經在不斷呼籲要司法改革,並非一時興起。

