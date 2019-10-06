葡萄牙國會大選 左翼總理料連任

2019-10-06 13:54 世界日報 編譯中心／綜合5日電



萄牙6日舉行國會大選，當地自2011年爆發債務危機後，積極吸引包括中國在內的外資，經濟持續復甦，成功走出緊縮政策陰霾，帶動總理柯斯塔（Antonio Costa）領導的社會黨民望高企，估計有望繼續執政。 路透社 分享 facebook 葡萄牙6日舉行國會大選，當地自2011年爆發債務危機後，積極吸引包括中國在內的外資，經濟持續復甦，成功走出緊縮政策陰霾，帶動總理柯斯塔（Antonio Costa）領導的社會黨民望高企，估計有望繼續執政。不過民調顯示，社會黨仍難以單獨取得國會過半議席，料需繼續與其他政黨合組政府。

柯斯塔4日在首都里斯本舉行造勢巡遊，呼籲支持者投票，讓社會黨能取得國會過半數議席，避免籌組聯合政府；中間派的社會民主黨領袖里奧亦在當地舉行造勢遊行，以爭取和派選民支持。

路透引述最新民調顯示，主要反對黨社會民主黨（Social Democratic Party）較執政黨落後約10個百分點，是歐洲少數左翼勢力仍領先的國家。柯斯塔目前的支持度介乎36.5%至38.8%，其領導的社會黨在四年前大選成為第二大黨，並成功與其餘兩個左翼政黨合組國會最大聯盟。

葡萄牙積極吸引外資，其中電力公司EDP、葡萄牙國家能源網公司(REN)和葡萄牙商業銀行(BCP)均獲中國企業投資，估計中企至今在葡國投資額達100億歐元(約109億美元)，相當於葡國國內生產總值的5%。

挺「一帶一路」 邀華為鋪5G網絡

另外，葡萄牙亦加入中國「一帶一路」倡議，向中國開放里斯本以南約100公里的錫尼什港口。去年12月，葡萄牙電訊公司與中國華為簽訂協議，邀請華為協助發展5G通訊網路。

外資帶動葡萄牙經濟顯著復甦，2017及2018年分別錄得3.5%及2.4%經濟增長，為2000年以來最佳表現，失業率在今年7月更跌至6.4%，令當初以為左翼政府上台將拖垮經濟的分析師大跌眼鏡。 這個從當年債務纏身的「歐豬」國家，還讓來自國外的退休金可在葡萄牙享有10年的免稅優惠，以刺激房地產市場，成功變身成歐洲的退休勝地。