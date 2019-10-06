死要面子？美朝無核化談判再破局 美方卻稱談得很好

2019-10-06 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國與北韓5日在瑞典首都斯德哥爾摩舉行八個月來的首次核子會談，盼能化解雙方因非核化爭端陷入的對峙僵局。不過，北韓首席談判代表金明吉在會後宣布談判破裂，而美國國務院卻否認破局，聲稱與北韓「談得很好」，雙方各說各話。

韓聯社報導，北韓外務省巡迴大使金明吉在平壤駐斯德哥爾摩大使館外表示，「這項磋商未符合我們的期待，最終破局」，並指責美方空手前來開會，不願放棄過去的立場和態度。

金明吉說，他「很不高興」，要求中止協商，並呼籲美方在年底之前慎重考慮。

他說，雙方的對話是否能持續進行，或是「永久關閉對話的大門」，要看美方是否改正方向。

金明吉說，北韓是否繼續停止核試和試射洲際彈道飛彈，或是「重啟」這些活動，全看美方的態度。

美國務院並未在會後聲明中提到會談破裂，反而稱北韓代表的說法「未能反映超過8個半小時的會談內容與精神」。聲明中又說，美方帶來有創意的想法，並和北韓代表進行良好會談。

國務院還表示，美國代表團提出一系列新倡議，為會談的進展鋪路，不僅涉及無核化議題，還包括致力於就韓戰終戰宣言做出承諾。國務院官員未透露北韓談判小組的反應。

紐約時報指出，這是美國總統川普親自參與的對北韓外交受阻的最新跡象。儘管美方發表樂觀聲明，但很顯然雙方討論未有任何進展。雖然美方已接受地主國瑞典提議，願意在兩周內恢復談話，但北韓仍尚未吭聲。

這次會談是川普和北韓領導人金正恩自2月在河內舉行領袖峰會後，兩國間的首次進一步討論。但此次談判以破局收場並不足為奇，即使川普經常對外發表有關他與金正恩良好關係的聲明，還稱收到一封來自金正恩「非常美麗的信」，但北韓仍加速試射飛彈，並增加核燃料儲備。

華府官員持續想盡辦法，如何在沒有放棄對北韓的太多制裁下，吸引北韓重新進行富有成效的對話。部分官員表示，新一次的會談目的為測試新提案，該提案盼能看到北韓凍結國內核活動。川普未在去年6月首次與金正恩會面時提出核凍結一事，被許多專家認為，這是川普談判手法的關鍵錯誤。

遭川普解僱的前國安顧問波頓9月30日在華府智庫「戰略與國際研究中心」時說，金正恩永遠不會輕易放棄核武能力，以使談判富有成效，沒有理由相信他們所做的任何承諾。