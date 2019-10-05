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男人止步！西班牙這家4星飯店僅供女性入住

2019-10-05 14:19聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

西班牙索姆唐納飯店（Som Dona Hotel）坐落在馬略卡島（Mallorca）西岸，僅供14歲以上女性房客住宿，謝絕男性入內，自6月開幕以來廣受外界好評。

紐西蘭先驅報報導，索姆唐納飯店為一家四星級的度假勝地，提供別緻客房和公共設施，包括游泳池、露天陽台和獨特的水療室等。

飯店總房數共39間，房價合理，一晚介於79歐元至159歐元（約台幣3944元至7950元），唯一附加條件就是所有房客須年滿14歲，且性染色體為XX（代表女性）。

飯店一概謝絕男性入內，因此理論上來說，不能偷偷帶男客進房間。

根據西班牙的反歧視法，飯店必須聘用部分男性員工，但已盡可能營造女性友善的環境。

根據Insider報導，儘管該飯店為閨蜜、母女，或是單身女性出遊放鬆的好地方，但仍相當歡迎各種性傾向的女性顧客入住。

索姆唐納飯店表示，「每個細節都以女性為中心」，為房客帶來獨特體驗。房間內的設計多以紅白色調為主，餐廳和游泳池設施也都特別依照女性需求設計。

飯店指出，6月開幕以來，廣受許多房客好評，尤其是獨自旅遊的女性。

旅舍世界網（Hostelworld）近期對Z世代度假習慣進行的一份調查顯示，四分之三（75%）年輕女性計畫自己出遊，而只有三分之二（67%）的年輕男性想獨自旅遊。

西班牙索姆唐納飯店僅供14歲以上女性入住。取自Som Dona Hotel官網
西班牙索姆唐納飯店僅供14歲以上女性入住。取自Som Dona Hotel官網
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房間的設計大多以紅白色調為主，一切按照女性需求打造。取自Som Dona Hot...
房間的設計大多以紅白色調為主，一切按照女性需求打造。取自Som Dona Hotel官網
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房客西班牙
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