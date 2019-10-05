鄰國爆豬瘟！澳洲立刻出動檢疫犬站崗

2019-10-05 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



繼南韓爆發非洲豬瘟後，東帝汶日前也向世界動物衛生組織通報非洲豬瘟疫情；澳洲2日已派遣檢疫犬進駐距東帝汶最近的澳洲城鎮達爾文。

澳洲廣播公司報導，澳洲農業部部長麥肯齊（Bridget McKenzie）表示，已派遣檢疫犬進駐達爾文機場。從達爾文坐飛機到東帝汶首都帝利僅需1小時20分鐘，而且一周有九班直達班機。

麥肯齊表示，非洲豬瘟傳播速度「非常非常快」，因此必須立刻做決定。她說，「澳洲有2700家豬肉養殖業者，3萬4000多名澳洲人從事豬肉相關產業。全球四分之一的豬隻今年底前將因非洲豬瘟死亡，因為80%受感染豬隻會喪生，目前沒有疫苗或治癒方法」。

麥肯齊表示，非洲豬瘟並不是絕對會擴散到澳洲，但豬瘟可能透過不同途徑傳播，必須提高驚覺。

澳洲目前已在海關攔截到27噸熟食豬肉產品。旅客若將高風險產品帶入澳洲，恐面臨拒絕入境並可撤銷簽證，三年不得再申請簽證。

麥肯齊也指出，野豬恐是豬瘟傳播風險之一。她說，「非洲豬瘟在全球散布如此快速原因之一就是野豬傳播。澳洲豬肉業者的農場也許有嚴格的生物安全管理方法，但昆士蘭、北領地、新南威爾斯省可觀的野豬數量恐構成傳播風險」。