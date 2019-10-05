10/19前與歐盟沒共識 英相強生將延後脫歐？

2019-10-05 13:33 世界日報 編譯中心╱綜合4日電



19日前若未談妥分手協議，英相擬延後脫歐。 美聯社 分享 facebook

英國廣播公司（BBC）4日報導，根據英國政府提交給蘇格蘭法院的文件，若19日之前英國和歐盟無法協議分手，英國首相強生將致函歐盟，要求延後脫歐期限，顯然與強生前一天在國會的「10月31日鐵定脫歐」發言相違背；而強生新提出的脫歐計畫中，有關愛爾蘭邊界安排招致歐盟質疑。

BBC引述蘇格蘭法院收到的英國政府文件指出，若截至10月19日，英國與歐盟雙方仍無法達成共識，強生將遵照上個月通過、反對陣營提交的法案，不排除在議會不批准脫歐協議，或者在議會不批准在無協議情況下脫歐時，向歐盟申請把脫歐期限延後。

此前強生對於脫歐立場相當堅定，一再強調不管如何都將在10月31日離開歐盟，顯示該文件內容明顯與強生的言論天差地別。

法國國際廣播電台報導，這次蘇格蘭法院所收到的系列文件來自政府內的反英國脫歐陣營，他們希望得到法律保障，確保脫歐必須守法，即下議院必須在19日或以前，通過脫歐協議或同意無協議脫歐，否則強生便要尋求歐盟再延後脫歐三個月；假如強生拒絕履行，將可進行人身監禁與經濟懲罰。根據這些文件內容，英國政府表示首相強生將在必要情況下寄信給歐盟，若歐盟許可，他將接受脫歐延期的決定。

政府起初拒絕披露此文件，但文件最終被反脫歐陣營代表律師莫姆釋出。莫姆表示，強生親自向法院承諾，只要國會無法在期限內通過脫歐協議，他便會尋求延期脫歐，且無法在提出延後脫歐的同時，遊說歐盟成員國投反對票。莫姆稱強生的做法很奇怪，「他前一天還在國會大喊10月31日前鐵定脫歐，這顯然與法院文件完全不同，他必須解釋清楚」。

同一天，路透獨家消息稱，歐盟宣布準備提前下撥約10億歐元的援助款給英國電力公司，以防出現電力供應故障，歐委會方面表示，由於10月31日能否完成英國脫歐的問題被重重迷霧包圍，有太多工作需要準備，因此希望盡早完成電力供應保障援助款的落實，進行下一步工作。