客機經濟艙椅距變更窄？美FAA下月測試

2019-10-05 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國聯邦航空總署（FAA）將在11月進行安全測試，看較小的機艙座位，在遇到緊急狀況時，是否還能安全快速地疏散旅客。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，FAA要在11月進行一些測試，看不同的座位安排，如何影響機上乘客疏散。

這些測試將花12天進行，檢視包括機組人員在內最多有720名乘客時的緊急疏散情況。

FAA發表聲明說：「今年底前，FAA計畫做成疏散測試的結論，決定是否有必要更改法規。測試會利用有多種座位安排的座艙模擬器進行。」

根據現行法規，載運44位以上旅客的航空器，必須能在90秒內完成疏散。

測試目的是檢視航空公司是否必須遵行FAA的新規定，以確保安全疏散。

如果測試證明，座位變小仍舊安全，航空業者很可能被允許縮小機艙椅距。相反的，如果測試證明，座位變小後，旅客無法快速撤離，那麼座位安排密集（經濟艙座位椅距僅28-29英吋）的航空業者將被迫改善乘客體驗，拉大椅距。

測試也將考慮北美地區旅客的體態變化。此區域肥胖人口正在增加，機上座位必須能夠容納一般體型的旅客。

目前，美國航空業者以邊疆航空（Frontier Airlines）的椅距最小，僅28吋。美國以外，精神航空（Spirit）、泰國航空（Thai Airways）短程班機、西班牙航空（Iberia）短程班機，以及南美航空（LATAM）的巴西機隊，也都是28吋。

美國航空想把波音737 MAX機隊的椅距改成29吋，但搭機旅客不會有感覺，因為這款飛機目前仍禁飛。