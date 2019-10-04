日本川崎重工業設基地站 清除太空垃圾邁大步

2019-10-04 18:28 中央社 東京4日綜合外電報導



日本新創企業Astroscale將在2020年發射特製衛星，清理太空垃圾，圖為Space X 獵鷹火箭。 路透 分享 facebook 包括使用過的火箭等被稱為「太空垃圾」數量已成一大課題，致力研究清除太空垃圾的日本川崎重工業，已設置能發射指令給負責清除垃圾的人造衛星基地站，讓清除太空垃圾邁大步。

日本放送協會（NHK）報導，川崎重工業的基地站設置在岐阜縣各務原市，屋頂上裝有一個直徑3.7公尺的天線，可對人造衛星發射指令。

川崎重工業從2011年開始研發一種特殊的人造衛星，能在太空中捕捉太空垃圾並拋向大氣層，透過進入大氣層的高溫燃燒清除太空垃圾；這次的基地站預定能對這種特殊人造衛星發射指令。

川崎重工業預定明年度發射小型衛星來驗證這項清除太空垃圾的技術，目前對外公開約1/2大小的模型。這項實驗約需時一年，並以2025年度能實際清除太空垃圾作為目標。

這個小型人造衛星跟過去相比成本較低，川崎重工業預計一年發射5個，希望能清除5個大型太空垃圾。

川崎重工業太空系統設計部部長久保田伸幸說，基地站的開設是大的第一步，如果太空垃圾不清除，有可能在未來影響大家的生活，所以希望在真的產生影響前完成清除。

除了川崎重工業，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）也正朝清除太空垃圾的實用化進行實驗；日本也有新創企業正式進行人造衛星研發，相繼投入清除太空垃圾領域。

日本內閣府等單位指出，從地球上透過觀測可確認、大小超過10公分以上的太空垃圾，大約就有2萬個；大小超過一毫米的太空垃圾推估超過一億個，但無法掌握確切數字。

這些太空垃圾以每秒7公里到8公里的速度快速繞著地球移動，一旦撞上目前正在使用中的人造衛星或國際太空站，有可能造成嚴重災情。

2009年曾發生不使用的俄羅斯衛星撞上美國通訊衛星，造成至少有3000個碎片在太空中四處飛散的前例。