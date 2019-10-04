影／別苗頭？中共十一閱兵 美軍在太平洋測試新銳武器

2019-10-04 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



中共1日舉行慶祝建政70周年大閱兵，人民解放軍眾多新武器亮相秀肌肉，美國海軍同一天也在太平洋試射最新飛彈，讓外界懷疑有意互別苗頭。

《CNN》報導，美國海軍近岸作戰艦（LCS）「吉佛茲號」（USS Gabrielle Giffords）在關島外海參加「實彈擊沉演習」（SINKEX），朝已除役的「福特號」巡防艦發射「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missile, NSM）。

海軍打擊飛彈是一款掠海巡弋飛彈，打擊範圍超過161公里，速度比美國海軍現在反艦主力、魚叉飛彈要快30%；雷達難以捕捉、可機動躲避敵方防衛砲火，還能與無人直升機合作，瞄準鎖定艦上水面雷達視距範圍外的目標。

海軍打擊飛彈目前率先部署於「吉佛茲號」，美國海軍年初告訴國會，準備在多數的近岸作戰艦上裝備這種武器。

分析師指出，解放軍為控制部分太平洋，正在集結艦艇、飛機和飛彈；在巡弋飛彈上，對美更享有3比1的優勢，但海軍打擊飛彈可「扭轉局勢」。

「五角大廈正在建立一隻可以更持續性基礎行動的軍力，」蘭德公司資深國防分析師希思（Timothy Heath）說：「面對解放軍致命的反介入／區域阻絕封包，這樣才有更好的戰鬥與倖存機會。